Em entrevista para a TNT Sports, Casemiro falou sobre a escolha de Endrick de ir para o Lyon e a possibilidade do jovem ser convocado para jogar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. O volante do Manchester United acredita que o camisa 9 ainda não está garantido na lista final de Carlo Ancelotti.

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Ao ser perguntado sobre o atacante revelado no Palmeiras, Casemiro analisou o contexto da sua ida para a França em busca de mais minutos e competitividade, fator que afirma ser imprescindível para jogadores de alto nível e que sonham em disputar o Mundial. O capitão também fez questão de tirar qualquer peso das costas do jovem de 19 anos.

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— Primeiro, o jogador tem que jogar. Independentemente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Independentemente do nível de competição, o jogador tem que estar sempre competindo. Mas, assim, acho que foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar. Mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele; a gente não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem — iniciou Casemiro.

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— Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um do grupo assim, dos dez, exatamente, mas ele… a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver. Não. Não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que têm que puxar mais, têm que tirar mais da equipe — continuou.

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— Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque, até mesmo por isso, acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe de inúmeros e inúmeros jogadores que acaba prejudicando, então a gente tem que ter um pouco mais de calma — encerrou o camisa 5.

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Endrick está no final do seu contrato de empréstimo ao Lyon e deve retornar ao Real Madrid (Foto: Christopher Verhaegen / AFP)

A análise do jogador gerou repercussão entre os torcedores brasileiros nas redes sociais.

Confira alguns comentários:

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Endrick fala em tom de despedida do Lyon: 'Não me arrependo de nada'

- Acho que, graças a Deus, vir para o Lyon foi uma das melhores decisões que já tomei. Agradeço a Deus por isso, porque vim para uma equipe que me acolheu, a comissão técnica me acolheu, meus companheiros me acolheram, todos. Estou muito feliz. Se Deus quiser, irei à Copa do Mundo. Não me arrependo de nada e tudo o que posso dizer é obrigado.

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