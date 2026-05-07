Golaço de ex-Vasco em semifinal da Conference League vira assunto: 'Já pode'

O Crystal Palace venceu o Shakhtar Donestsk por 2 a 1, no Selhusrt Park, em Londres, pelo jogo de volta da semifinal da Uefa Conference League 2025/26. Apesar da derrota no agregado por 5 a 2, o clube ucraniano teve como destaque na partida um verdadeiro golaço do ex-Vasco Eguinaldo na primeira etapa do jogo.

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Em jogada pela esquerda, Eguinaldo dominou a bola com categoria e colocou a bola no ângulo, diminuindo o agregado para o Shakhtar.

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Veja o gol:

Nas redes sociais, torcedores do Vasco celebraram o momento do jogador, afirmando que é merecedor de todos os gols que vem fazendo.

Veja a repercussão:

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Carreira no Vasco:

O jogador foi liberado para fazer um mês de testes em xerém quando era titular de um time profissional aos 17 anos, no entanto, o Fluminense não aprovou. Na sequência, propostas do Botafogo e Flamengo chegaram para o atleta que preferiu acertar com o Vasco.

Eguinaldo participou de 30 jogos pelo Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Após um período emprestado, Eguinaldo foi adquirido pelo Vasco e integrado ao time principal em 2022, tendo disputado ao todo 30 jogos, marcando três gols e dando uma assistência pelo clube antes de ser vendido para o futebol ucraniano em julho de 2023.

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