Golaço de ex-Vasco em semifinal da Conference League vira assunto: 'Já pode'
Jogador marcou o único gol do clube ucraniano na partida
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O Crystal Palace venceu o Shakhtar Donestsk por 2 a 1, no Selhusrt Park, em Londres, pelo jogo de volta da semifinal da Uefa Conference League 2025/26. Apesar da derrota no agregado por 5 a 2, o clube ucraniano teve como destaque na partida um verdadeiro golaço do ex-Vasco Eguinaldo na primeira etapa do jogo.
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Em jogada pela esquerda, Eguinaldo dominou a bola com categoria e colocou a bola no ângulo, diminuindo o agregado para o Shakhtar.
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Veja o gol:
Nas redes sociais, torcedores do Vasco celebraram o momento do jogador, afirmando que é merecedor de todos os gols que vem fazendo.
Veja a repercussão:
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Carreira no Vasco:
O jogador foi liberado para fazer um mês de testes em xerém quando era titular de um time profissional aos 17 anos, no entanto, o Fluminense não aprovou. Na sequência, propostas do Botafogo e Flamengo chegaram para o atleta que preferiu acertar com o Vasco.
Após um período emprestado, Eguinaldo foi adquirido pelo Vasco e integrado ao time principal em 2022, tendo disputado ao todo 30 jogos, marcando três gols e dando uma assistência pelo clube antes de ser vendido para o futebol ucraniano em julho de 2023.
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