Fã de F1, futebol feminino e mais: Gabigol revela gostos em podcast

Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi entrevistado pelo podcast “Podpah” na última segunda-feira (9). No encontro, o jogador abriu o jogo sobre sonhos, desejos e gostos além do campo. Entre as declarações, as mais marcantes foram sobre a relação do atleta com o futebol feminino, música, Fórmula 1 e Lewis Hamilton.

Futebol Feminino

Durante o bate-papo com os apresentadores do podcast, Igão e Mítico, Gabigol revelou que é fã do futebol feminino. De acordo com ele, o clube de coração na modalidade é o Barcelona, da eleita duas vezes melhor do mundo Alexia Putellas.

- Sabe o que eu amo? Futebol feminino. Meus amigos dão risada e falam: "Não é possível que você está vendo isso". É óbvio que o jogo é diferente (em relação ao masculino). Mas sou Barcelona, no futebol feminino, a Alexias Putellas é minha preferida. Eu também tenho muita vontade de fazer algo pelo futebol feminino em algum momento. Já está melhorando, bastante. Vejo muito jogo lá de fora, e sinto uma diferença (em comparação ao Brasil). Lá é muito evoluído. Tenho vontade de fazer uma parada, não sei. Ser um diretor de futebol feminino - relatou.

Fã de Matuê

Outro assunto abordado no encontro foi a relação de Gabigol com a música. Determinado assunto não é uma novidade para os fãs do jogador. Contudo, o atacante contou ser muito fã do rapper Matuê e elegeu o novo show do artista como o melhor que já foi.

- Curti muito (novo álbum do Matuê). Fui ao show agora, faz três dias. Foi tudo perfeito. Se o show fosse no sábado, não poderia ir porque o jogo era domingo. Então, foi tudo perfeito. Foi o melhor show que já fui na minha vida. Digo de todos que eu já fui - revelou.

Fã de F1

Gabigol também revelou a paixão pelo automobilismo. O atleta se declarou fã da Fórmula 1, tendo a escuderia Ferrari e o piloto inglês Lewis Hamilton como as maiores referências dentro da modalidade.

- Sempre fui Ferrari, mas o Hamilton roubou meu coração e passei a torcer para a Mercedes. Agora está tudo certo (com o piloto inglês na escuderia italiana). Juntaram a perfeição. Imagina a semana de moda em Milão; piloto da Ferrari: Hamilton - contou o atacante, antes de revelar o sonho de ser piloto.

Rapper ou piloto de F1?

Por fim, o jogador também abordou possíveis profissões que poderia exercer caso não tivesse tido sucesso no futebol. Gabigol não escondeu a vontade de ser "mais musical", mas confessou que o sonho dele era ser piloto de Fórmula 1.

- Eu queria ser mais musical, sem dúvida nenhuma é um dom, mas dá para a gente aprender. Mas o meu sonho mesmo é ser piloto de Fórmula 1 - afirmou Gabigol.

Vale destacar que o atacante já se aventurou no meio da música, tendo lançado músicas com os produtores Papatinho e Léo do Kick. Porém, até o momento, não teve a oportunidade de mostrar o possível talento nas pistas de alta velocidade.