Polêmica de arbitragem em Grêmio x CSA gera revolta na web

O Grêmio empatou com o CSA por 0 a 0, nesta terça-feira (20), em Porto Alegre, e foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. A eliminação foi marcada por uma polêmica de arbitragem devido a um gol anulado da equipe gaúcha na reta final da partida. A decisão do árbitro Matheus Delgado Candançan viralizou e causou revolta nas redes sociais.

Aos 44 minutos, o Grêmio marcou um gol com o atacante Aravena. O tento aconteceu após um escanteio, onde o camisa 16 do Tricolor aproveitou um bate e rebate na pequena área para marcar. Contudo, a arbitragem enchergou uma falta do zagueiro Kanneman em uma disputa aérea no início da jogada.

Em campo, Matheus Delgado Candançan entendeu como faltoso a ação do defensor do Grêmio. Após a anulação, o VAR o chamou para rever o lance, e mesmo com o auxílio da tecnologia, o árbitro manteve a interpretação de campo. O cenário gerou debate e revolta nas redes sociais. Jornalistas e torcedores criticaram a decisão final. Veja abaixo:

Eliminação do Grêmio

Com o empate em Porto Alegra, o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil. O CSA, da terceira divisão do futebol brasileiro, venceu o primeiro confornto por 3 a 2, e por isso, alcançou as oitavas de final do torneio nacional.

Vale destacar, que a anulação do gol do Grêmio também gerou revolta dentro de campo. Jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube gaúcho confrontaram a arbitragem após o apito final. O atacante Arezo, chegou a ser expulso.

