São Paulo volta a vencer o Náutico e avança às oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 nesta terça-feira (20), nos Aflitos, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Luciano e Rodriguinho marcaram os gols da vitória tricolor, que confirmou a classificação com um placar agregado de 4 a 2 — no Morumbis, o Tricolor Paulista havia vencido pelo mesmo placar. O adversário na próxima fase será definido por sorteio, em data a ser confirmada, onde os 16 classificados ficam todos no mesmo pote.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Como foi o jogo?

O São Paulo abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Após cobrança de escanteio de Oscar, Luciano apareceu bem para finalizar e marcar. Com o gol, o Tricolor ganhou tranquilidade, ampliando a vantagem no placar agregado.

O clima ficou tenso pouco depois do gol. Em uma disputa de bola, Marquinhos, do Náutico, pisou no tornozelo de Cédric, que caiu no gramado com fortes dores. Após revisão do lance pelo VAR, o árbitro decidiu pela expulsão do jogador do Timbu — tudo isso com menos de dez minutos de partida.

E a tensão seguiu em campo. Aos 19 minutos, o São Paulo também teve um jogador expulso: Ferraresi deu um carrinho em Igor Fernandes e recebeu o cartão vermelho direto. Com isso, as duas equipes ficaram com o mesmo número de atletas em campo.

O Náutico tentou reagir, mas não levou perigo real, com todas as finalizações para fora. O São Paulo soube controlar o ritmo e manteve a partida intensa. Nos acréscimos do primeiro tempo, Lucas Ferreira arriscou, mas Muriel reagiu e defendeu.

O segundo tempo voltou mais truncado. O São Paulo adotou uma postura mais defensiva, enquanto o Timbu arriscava na velocidade e na pressão. Aos 22 do segundo tempo, André Silva perdeu uma ótima chance após um cruzamento de Cédric.

Após o lance, a torcida tricolor presente começou a gritar o nome de Ryan Francisco, jogador revelado em Cotia que estava no banco. Minutos depois, o jovem entrou no lugar do companheiro.

A mudança surtiu efeito. Aos 29´, Ryan Francisco tentou uma finalização. No rebote, Rodriguinho aproveitou e marcou o segundo gol do Tricolor - e de cobertura.

Em uma tentativa de reação, aos 37 minutos, Hélio Borges marcou para o Náutico, mas a arbitragem de campo anotou impedimento. O VAR chamou, traçou as linhas e foi validado.

Mesmo assim, a virada não veio. Inclusive, o Tricolor quase marcou mais um no final, com Oscar, mas o veterano perdeu a chance sem o goleiro Muriel para impedir.

O São Paulo encerrou a terceira fase com 4 a 2 no agregado e garantiu sua vaga nas oitavas de final da competição, enquanto o Timbu se despediu diante a sua torcida.

O que vem por aí?

O São Paulo volta a jogar no sábado, dia 24, contra o Mirassol. O jogo vale pela décima rodada do Campeonato Brasileiro e acontece no Morumbis, às 18h30 (de Brasília). O Náutico joga no mesmo dia, contra a Ponte Preta, pela Série C, às 17h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 x 2 SÃO PAULO

3ª fase (volta) - Copa do Brasil

📆 Data e horário: 20 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Aflitos, Recife (PE)

🥅 Gol: Luciano (0-1), Rodriguinho (0-2), Hélio Borges (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Wellersonm Carlinhos (Náutico), Enzo, Rodriguinho, Zubeldía (São Paulo)

🟥 Cartão vermelho: Marquinhos (Náutico), Ferraresi (São Paulo)

ESCALAÇÕES

NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), Rayan, Carlinhos, Igor Fernandes; Auremir (Igor Pereira), Marcos Antônio (Hélio Borges), Patrick Alan (Thalissinho); Marquinhos, Kelvin (Caio Vitor), Bruno Mezenga.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo; Alisson (Pablo Maia), Oscar e Luciano (Ruan); Cédric (Bobadilla), Lucas Ferreira (Rodriguinho) e André Silva (Ryan).