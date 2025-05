O Grêmio está eliminado da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (20), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Tricolor Gaúcho ficou no 0 a 0 com o CSA, que havia vencido o jogo de ida por 3 a 2, e avança para as oitavas de final. Ao longo do jogo, o Grêmio teve oportunidades de marcar, mas parou na grande atuação de Gabriel Felix, goleiro do CSA. A partida também foi marcada por nova polêmica de arbitragem, já que o Tricolor Gaúcho balançou as redes, com Aravena, aos 46 minutos do segundo tempo, mas o árbitro Matheus Candançan anulou por falta de Kannemann.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O adversário do CSA na próxima fase será definido por sorteio, em data a ser confirmada, onde os 16 classificados ficam todos no mesmo pote.

Como foi o jogo

Como esperado, o Grêmio, que precisava reverter a desvantagem, tomou a iniciativa. Porém, as oportunidades mais claras só foram aparecer na segunda metade do primeiro tempo.

Aos 22, após cruzamento vindo da esquerda, de Amuzu, Islan cabeceou para trás e Gabriel Felix deu um tapa na bola. Aos 27, o goleiro do CSA abafou bem após Cristian Olivera tabelar com Villasanti e concluir, sem muito ângulo, do lado direito da grande área. Aos 32, Marlon soltou uma bomba de fora da área, e o arqueiro do Azulão desviou pela linha de fundo.

continua após a publicidade

Nos acréscimos, o Grêmio intensificou a pressão. Aos 46, Braithwaite recebeu no lado esquerdo da grande área, mas foi travado por Gabriel Felix na hora da finalização. Aos 48, Amuzu cruzou, Ronald escorou, e Monsalve chutou forte, de primeira, na trave esquerda.

No início do segundo tempo, aos quatro minutos, o Grêmio levou um susto. Após chute travado de Marcelinho, Enzo cruzou rasteiro, e a bola ficou viva na pequena área, mas ninguém concluiu.

continua após a publicidade

Já aos nove, Mano recorreu a dois centroavantes, com a entrada de Arezo no lugar de Monsalve. Aos 11, Amuzu cortou para dentro e bateu colocado, com perigo. Três minutos depois, Braithwaite ganhou de Camacho na meia-lua e bateu forte, para mais uma boa defesa de Gabriel Felix.

Exposto, o Grêmio deixa espaço para alguns contra-ataques do CSA, que buscava principalmente o lado direito, com Guilherme Cachoeira. Aos 21, em cobrança de falta de Silas, Tiago Volpi defendeu em dois tempos. Na saída para o contra-ataque, Luiz Gustavo deixou o braço próximo ao rosto de Alysson. Chamado pelo VAR, Matheus Delgado Candançan deu apenas cartão amarelo para o zagueiro do Azulão.

Com o CSA extremamente fechado, no 6-3-1, o Grêmio apelava para os cruzamentos. Aos 39, Pavón, que entrou como lateral direito, ergueu. Arezo se antecipou à marcação e desviou. No alto, Gabriel Felix, o nome do jogo, fez mais uma grande defesa.

Aos 46, após cobrança de escanteio de Lucas Esteves, Wagner Leonardo desviou de cabeça e Gabriel Felix fez mais um milagre. No rebote, Aravena mandou para o gol. Indeciso, Matheus Candançan foi ao VAR e anulou por falta de Kannemann. Indignado, os jogadores do Grêmio partiram para cima do árbitro. Por peitá-lo, Arezo foi expulso. Aos 53, o CSA quase marcou. Igor Bahia saiu cara a cara com Volpi, que fez grande defesa.

Wagner Leonardo disputa com Tiago Marques na Arena do Grêmio (foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O que vem por aí

Agora, resta ao Grêmio a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho volta a campo pela competição no próximo domingo (25), às 11h, quando recebe o Bahia, na Arena do Grêmio. Já o CSA, que aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário nas oitavas de final, foca na Série C do Brasileirão, em que enfrenta o Confiança, sábado (24), às 17h, no Rei Pelé, em Maceió-AL.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 0 CSA

COPA DO BRASIL - 3ª FASE (JOGO DE VOLTA)

🗓️ Data e horário: 20 de maio de 2025, 21h30min (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Marlon e Kannemann (G) Daniel Baianinho, Enzo, Luiz Gustavo e Betão (C)

🟥 Cartões vermelhos: Arezo (G)

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 12.961

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Ronald (Pavón), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon (Lucas Esteves); Dodi e Villasanti; Cristian Olivera (Alysson), Monsalve (Arezo) e Amuzu (Aravena); Braithwaite.

CSA (Técnico: Higo Magalhães)

Gabriel Felix; Felipe Albuquerque (Luiz Gustavo), Betão, Islan e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola (Marcão) e Silas; Daniel Baianinho (Marcelinho), Guilherme Cachoeira (Vander) e Tiago Marques (Igor Bahia).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)