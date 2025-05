Ex-jogador discorda de expulsão em Náutico x São Paulo

O São Paulo venceu o primeiro tempo contra o Náutico por 1 a 0, nesta terça-feira (20), no Estádio dos Aflitos, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Durante os primeiros 45 minutos, ambas as equipes tiveram dois jogadores expulsos. Ao analisar os lances, o ex-jogador Caio Ribeiro não concordou com o julgamento da arbitragem.

Durante a transmissão da partida, pelos canais "Sportv", o comentarista questionou a expulsão de Marquinhos, do Náutico. Para ele, a arbitragem foi muito rigorosa ao analisar o lance. O camisa 30 foi expulso após acertar uma entrada na canela de Cédric, aos 18 minutos do primeiro tempo.

- A entrada foi por cima. Isso é indiscutível. Só que é o jogador do São Paulo que faz o movimento em relação ao adversário. Isso poderia ter sido analisado. O Marquinhos vai para travar a bola, mas como Cédric deixa ela, existe o contato. Foi um pouco duro e rígido o árbitro na hora de interpretar o lance. Mas a falta existiu - analisou Caio Ribeiro.

Em campo, o árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro marcou apenas a falta. Contudo, ao rever o lance no VAR, ele optou por aplicar o cartão vermelho ao atleta do Náutico, que deixou o campo sem reclamar da decisão da arbitragem.

Além da expulsão de Marquinhos, Ferraresi também foi expulso pelo lado do São Paulo. A decisão da arbitragem aconteceu também com o auxílio do recurso tecnológico. Nesta decisão, Caio Ribeiro concordou com a punição aplicada pela arbitragem.

São Paulo x Náutico

Com 10 para cada lado, a equipe do técnico Luis Zubeldía venceu o primeiro tempo por 1 a 0. O placar momentâneo classifica o São Paulo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar, que o time paulista venceu o primeiro confronto entre as equipes por 2 a 1, no Morumbi. Na busca da classificação, o Náutico precisa repetir ou superar o placar da derrota em São Paulo para ainda ter chances de alcançar a próxima fase da Copa do Brasil.