‘Nem sabia se estaria aqui’: Rodriguinho comemora gol em classificação do São Paulo

Rodriguinho voltou a marcar após quase três anos na vitória do São Paulo por 2 a 1 contra o Náutico, que classificou a equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida, que aconteceu nesta terça-feira (20) nos Aflitos, a Cria de Cotia revelou que nem sabia que iria jogar, por conta da entorse sofrida recentemente.

continua após a publicidade

- Meu primeiro gol faz uns três anos. Estou muito feliz de ter entrado em campo, tive um entorse no pé no treino esses dias e nem sabia se hoje estaria aqui - revelou Rodriguinho.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O jogador entrou no segundo tempo e marcou após aproveitar o rebote de Ryan Francisco. O último gol de Rodriguinho havia sido em julho de 2022, contra a Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana. A Cria de Cotia analisou a partida contra o Náutico.

continua após a publicidade

- Jogo difícil, mas saímos classificados. Eu treino muito essas batidas de fora da área, nem olhei se estava sem goleiro, só bati. Feliz pelo gol - completou Rodriguinho.

➡️ São Paulo volta a vencer o Náutico e avança às oitavas da Copa do Brasil

Rodriguinho não marcava desde 2022 (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Como foi o jogo?

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 nesta terça-feira (20), nos Aflitos, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Luciano e Rodriguinho marcaram os gols da vitória tricolor, que confirmou a classificação com um placar agregado de 4 a 2 — no Morumbis, o Tricolor Paulista havia vencido pelo mesmo placar.

continua após a publicidade

O adversário na próxima fase será definido por sorteio, em data a ser confirmada, onde os 16 classificados ficam todos no mesmo pote.