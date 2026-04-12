Grêmio x Deportivo Riestra – Palpites, análise e odds (14/04)

O Grêmio recebe o Deportivo Riestra nesta terça-feira, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana 2026. O Tricolor gaúcho precisa reagir no torneio continental após estrear com derrota por 1 x 0 para o Montevideo City Torque, no Uruguai, e vive um momento de pressão interna com cinco jogos sem vitória em todas as competições.

Do outro lado, o Riestra chega a Porto Alegre em sua primeira participação internacional na história. O clube do bairro de Nueva Pompeya empatou sem gols com o Palestino na rodada de abertura e vive um cenário desolador no Torneo Apertura argentino: 14 partidas sem vencer, com sete empates e cinco derrotas na liga local. A missão de sobreviver na Arena, diante de um adversário com tradição continental, é o desafio mais improvável da temporada para o Malevo.

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Análise da partida

O Grêmio ocupa o 11º lugar no Brasileirão 2026 com 14 pontos após 11 rodadas, somando três vitórias, cinco empates e três derrotas. O empate sem gols no Gre-Nal 452, neste sábado no Beira-Rio, estendeu a sequência negativa para cinco jogos sem vencer.

Em casa, porém, os números contam outra história. Na Arena, o Tricolor soma três vitórias e um empate em quatro partidas no Brasileirão, com um rendimento que beira os 83%. Fora de casa é que o problema se instala: o clube não venceu uma única partida como visitante na Série A em 2026.

A campanha no Gauchão trouxe confiança no início do ano. O Grêmio conquistou o título estadual sobre o Internacional com vitória por 3 x 0 na ida e empate por 1 x 1 na volta. A presença de Luís Castro no comando trouxe uma proposta tática mais positiva, mas a oscilação recente ligou o alerta.

A derrota na estreia da Sul-Americana contra o Torque, com um time misto, complicou a situação no grupo. Apenas o líder avança diretamente às oitavas. O segundo colocado precisa disputar um playoff contra um eliminado da Libertadores. Cada ponto é precioso.

O Deportivo Riestra está na última posição da Zona A do Torneo Apertura argentino, com apenas sete pontos em 14 rodadas. O time não venceu nenhuma partida no campeonato, numa sequência que já ultrapassa três meses. A única vitória do semestre veio na Copa Argentina.

A troca de treinador aconteceu às vésperas da estreia continental. Gustavo Benítez deixou o cargo após 12 rodadas sem nenhum triunfo na liga, e Guillermo Duró assumiu para comandar o clube na Sul-Americana. O empate sem gols contra o Palestino, no Estádio Pedro Bidegain, foi considerado um ponto positivo dentro do contexto.

A derrota por 1 x 0 para o Instituto no sábado, em casa, manteve o Riestra no fundo do poço. Três jogos em oito dias cobram um preço elevado para um elenco com orçamento limitado e profundidade restrita.

Palpites para Grêmio x Deportivo Riestra

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Confrontos diretos

Grêmio e Deportivo Riestra nunca se enfrentaram. Este será o primeiro duelo oficial entre as duas equipes na história.

O Tricolor não possui qualquer registro contra o Malevo em competições anteriores, seja pela CONMEBOL ou por amistosos. A falta de referência direta exige que a análise se baseie exclusivamente no momento atual de cada equipe.

A diferença de patamar é evidente. O Grêmio é bicampeão da Copa Libertadores (1983 e 1995), campeão do mundo em 1983 e um dos grandes clubes do continente. O Riestra, por sua vez, estava na segunda divisão argentina até 2023 e disputa uma competição internacional pela primeira vez em seus 95 anos de existência.

Notícias de Grêmio e Deportivo Riestra

Grêmio: desfalques e dúvidas

Viery recebeu cartão vermelho direto no Gre-Nal e está suspenso para a partida. O zagueiro, que formava a dupla com Gustavo Martins, deixará uma lacuna na defesa central.

No departamento médico, Villasanti segue em transição física sem previsão de retorno. Leonel Pérez, Willian, João Pedro e Marlon continuam indisponíveis por diferentes problemas musculares. Balbuena apresentou desconforto muscular e é dúvida.

Luís Castro sinalizou que pretende escalar força máxima para a Sul-Americana nesta rodada, diferente da estreia em Montevidéu, quando optou por um time alternativo. Carlos Vinícius, artilheiro do Brasileirão com sete gols e líder isolado da artilharia geral do clube em 2026 com 12 tentos, deve ser titular.

Arthur, capitão do meio-campo, também deve voltar ao onze. Weverton permanece no gol.

Provável escalação do Grêmio (4-3-3): Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.

Deportivo Riestra: desfalques e dúvidas

Guillermo Duró tem apenas três jogos no comando e ainda busca sua melhor formação. Na derrota para o Instituto, escalou um 3-4-3 diferente do 5-4-1 utilizado contra o Palestino na Sul-Americana, o que indica que o sistema pode mudar mais uma vez.

Ignacio Arce é o goleiro titular e foi destaque positivo na estreia continental, com intervenções importantes. O zagueiro Rodrigo Gallo e o volante Pablo Monje são os jogadores com mais minutos no elenco.

O atacante Alexander Díaz, que entrou como substituto contra o Palestino e trouxe mais intensidade ao ataque, deve ser titular na Arena. Jonathan Herrera, autor de três gols na temporada (artilheiro da equipe), é a referência ofensiva.

A principal preocupação é o desgaste físico. O Riestra jogou sábado contra o Instituto e terá apenas dois dias de recuperação antes de viajar a Porto Alegre. A viagem, a diferença de fuso e o calendário apertado são fatores que pesam contra um elenco curto.

Provável escalação do Deportivo Riestra (5-4-1): Arce; Sansotre, Randazzo, Paz, Barbieri, Goitía; Watson, Monje, García, Obredor; Díaz. Técnico: Guillermo Duró.

Destaques individuais de Grêmio x Deportivo Riestra

Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 12 Gols na temporada 2026 7 Gols no Brasileirão (artilheiro) 0,68 Média de gols por jogo em 2026 64% Conversão de chances claras Jogador destaque · Deportivo Riestra Ignacio Arce 38,1 Passes por jogo (líder do elenco) Destaque Melhor em campo na estreia da Sula 14 Jogos no Apertura 2026 Histórico Titular no 1º jogo internacional do clube

Os técnicos

Luís Castro assumiu o Grêmio com a missão de construir um time competitivo em múltiplas frentes. O treinador português conquistou o Campeonato Gaúcho sobre o Internacional e conduziu o time à parte superior da tabela do Brasileirão no primeiro bimestre. A queda de rendimento nas últimas semanas, porém, gerou insatisfação interna.

O técnico já reconheceu publicamente que o desempenho fora de casa tem sido "sofrível". Para a Sul-Americana, a expectativa é de que Castro escale força máxima, tratando a competição continental com a seriedade que o regulamento exige.

Guillermo Duró, 57 anos, está em seu terceiro ciclo no Deportivo Riestra (passou pelo clube em 2018-2020 e 2021-2022). Antes de retornar ao Malevo, teve experiências no futebol equatoriano, incluindo passagens por Deportivo Cuenca, Delfín e Emelec. Duró chegou às vésperas da estreia na Sul-Americana e terá no confronto com o Grêmio apenas seu terceiro jogo no banco.

O contexto é de sobrevivência. Sem vitórias no campeonato argentino, Duró precisa dar confiança a um elenco fragilizado e ao mesmo tempo competir no cenário internacional.

Análise tática

O Grêmio deve se organizar em um 4-3-3 com Arthur como referência no meio, Monsalve como meia criativo e Noriega dando sustentação. A largura ficará por conta de Enamorado e Amuzu, dois pontas com velocidade e capacidade de um contra um. Carlos Vinícius será a referência central, atacando os espaços entre os zagueiros.

A tendência é que o Tricolor imponha posse de bola e pressão alta desde o início, empurrando o Riestra para dentro da própria área. O perigo está nos contra-ataques, território onde o time de Luís Castro tem mostrado vulnerabilidades, especialmente com a defesa central improvisada.

O Deportivo Riestra deve adotar um bloco baixo com cinco defensores, formando um 5-4-1 sem a bola. A estratégia contra o Palestino foi exatamente essa: compactação, linha de cinco e saídas pontuais. Contra o Grêmio, a lógica tende a se repetir.

O problema para o Riestra é que a falta de qualidade técnica no meio-campo dificulta as saídas em velocidade. Nicolás Watson e Pablo Monje tiveram dificuldade para reter a bola na estreia. Se o Grêmio conseguir abrir o placar cedo, o cenário de jogo fechado pode se desfazer, já que o Riestra não demonstra capacidade de reação sob pressão.

A principal fragilidade argentina está nas bolas aéreas e escanteios. O Grêmio, com Kannemann, Gustavo Martins e Carlos Vinícius, tem vantagem de altura e agressividade nas disputas aéreas dentro da área.

Prognóstico de placar exato para Grêmio x Deportivo Riestra

🎯 Palpite do Lance! Grêmio 2 x 0 Deportivo Riestra O Grêmio deve dominar a partida com posse e volume ofensivo, mas o bloco baixo do Riestra pode segurar o placar por um tempo. A diferença técnica, o fator Arena e o desgaste físico dos argentinos devem pesar na segunda etapa. O Grêmio tem três vitórias e um empate em quatro jogos na Arena pelo Brasileirão 2026

vitórias e empate em jogos na Arena pelo Brasileirão 2026 O Riestra não vence há 14 partidas consecutivas no campeonato argentino

partidas consecutivas no campeonato argentino Carlos Vinícius marca em média um gol a cada 119 minutos em 2026

gol a cada minutos em 2026 O Riestra jogou sábado e terá apenas dois dias de recuperação antes da viagem a Porto Alegre Resumo dos palpites do Lance para Grêmio x Deportivo Riestra Melhor palpite do jogo: Grêmio vence e menos de 3,5 gols – Odd 2,10 na Betsson Palpite alternativo: Grêmio vence sem sofrer gols (clean sheet) – Odd 2,30 na Betsson Palpite alternativo 2: Menos de 2,5 gols no total – Odd 1,72 na Superbet Palpite alternativo 3: Carlos Vinícius marca a qualquer momento – Odd 1,80 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Grêmio 2 x 0 Deportivo Riestra – Odd 5,50 na Betsson