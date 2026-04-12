Grêmio x Deportivo Riestra – Palpites, análise e odds (14/04)
Confira os palpites e informações de Grêmio x Deportivo Riestra pela Copa Sul-Americana
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O Grêmio recebe o Deportivo Riestra nesta terça-feira, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana 2026. O Tricolor gaúcho precisa reagir no torneio continental após estrear com derrota por 1 x 0 para o Montevideo City Torque, no Uruguai, e vive um momento de pressão interna com cinco jogos sem vitória em todas as competições.
Do outro lado, o Riestra chega a Porto Alegre em sua primeira participação internacional na história. O clube do bairro de Nueva Pompeya empatou sem gols com o Palestino na rodada de abertura e vive um cenário desolador no Torneo Apertura argentino: 14 partidas sem vencer, com sete empates e cinco derrotas na liga local. A missão de sobreviver na Arena, diante de um adversário com tradição continental, é o desafio mais improvável da temporada para o Malevo.
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Análise da partida
O Grêmio ocupa o 11º lugar no Brasileirão 2026 com 14 pontos após 11 rodadas, somando três vitórias, cinco empates e três derrotas. O empate sem gols no Gre-Nal 452, neste sábado no Beira-Rio, estendeu a sequência negativa para cinco jogos sem vencer.
Em casa, porém, os números contam outra história. Na Arena, o Tricolor soma três vitórias e um empate em quatro partidas no Brasileirão, com um rendimento que beira os 83%. Fora de casa é que o problema se instala: o clube não venceu uma única partida como visitante na Série A em 2026.
A campanha no Gauchão trouxe confiança no início do ano. O Grêmio conquistou o título estadual sobre o Internacional com vitória por 3 x 0 na ida e empate por 1 x 1 na volta. A presença de Luís Castro no comando trouxe uma proposta tática mais positiva, mas a oscilação recente ligou o alerta.
A derrota na estreia da Sul-Americana contra o Torque, com um time misto, complicou a situação no grupo. Apenas o líder avança diretamente às oitavas. O segundo colocado precisa disputar um playoff contra um eliminado da Libertadores. Cada ponto é precioso.
O Deportivo Riestra está na última posição da Zona A do Torneo Apertura argentino, com apenas sete pontos em 14 rodadas. O time não venceu nenhuma partida no campeonato, numa sequência que já ultrapassa três meses. A única vitória do semestre veio na Copa Argentina.
A troca de treinador aconteceu às vésperas da estreia continental. Gustavo Benítez deixou o cargo após 12 rodadas sem nenhum triunfo na liga, e Guillermo Duró assumiu para comandar o clube na Sul-Americana. O empate sem gols contra o Palestino, no Estádio Pedro Bidegain, foi considerado um ponto positivo dentro do contexto.
A derrota por 1 x 0 para o Instituto no sábado, em casa, manteve o Riestra no fundo do poço. Três jogos em oito dias cobram um preço elevado para um elenco com orçamento limitado e profundidade restrita.
Palpites para Grêmio x Deportivo Riestra
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Confrontos diretos
Grêmio e Deportivo Riestra nunca se enfrentaram. Este será o primeiro duelo oficial entre as duas equipes na história.
O Tricolor não possui qualquer registro contra o Malevo em competições anteriores, seja pela CONMEBOL ou por amistosos. A falta de referência direta exige que a análise se baseie exclusivamente no momento atual de cada equipe.
A diferença de patamar é evidente. O Grêmio é bicampeão da Copa Libertadores (1983 e 1995), campeão do mundo em 1983 e um dos grandes clubes do continente. O Riestra, por sua vez, estava na segunda divisão argentina até 2023 e disputa uma competição internacional pela primeira vez em seus 95 anos de existência.
Notícias de Grêmio e Deportivo Riestra
Grêmio: desfalques e dúvidas
Viery recebeu cartão vermelho direto no Gre-Nal e está suspenso para a partida. O zagueiro, que formava a dupla com Gustavo Martins, deixará uma lacuna na defesa central.
No departamento médico, Villasanti segue em transição física sem previsão de retorno. Leonel Pérez, Willian, João Pedro e Marlon continuam indisponíveis por diferentes problemas musculares. Balbuena apresentou desconforto muscular e é dúvida.
Luís Castro sinalizou que pretende escalar força máxima para a Sul-Americana nesta rodada, diferente da estreia em Montevidéu, quando optou por um time alternativo. Carlos Vinícius, artilheiro do Brasileirão com sete gols e líder isolado da artilharia geral do clube em 2026 com 12 tentos, deve ser titular.
Arthur, capitão do meio-campo, também deve voltar ao onze. Weverton permanece no gol.
Provável escalação do Grêmio (4-3-3): Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Kannemann e Pedro Gabriel; Noriega, Arthur e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro.
Deportivo Riestra: desfalques e dúvidas
Guillermo Duró tem apenas três jogos no comando e ainda busca sua melhor formação. Na derrota para o Instituto, escalou um 3-4-3 diferente do 5-4-1 utilizado contra o Palestino na Sul-Americana, o que indica que o sistema pode mudar mais uma vez.
Ignacio Arce é o goleiro titular e foi destaque positivo na estreia continental, com intervenções importantes. O zagueiro Rodrigo Gallo e o volante Pablo Monje são os jogadores com mais minutos no elenco.
O atacante Alexander Díaz, que entrou como substituto contra o Palestino e trouxe mais intensidade ao ataque, deve ser titular na Arena. Jonathan Herrera, autor de três gols na temporada (artilheiro da equipe), é a referência ofensiva.
A principal preocupação é o desgaste físico. O Riestra jogou sábado contra o Instituto e terá apenas dois dias de recuperação antes de viajar a Porto Alegre. A viagem, a diferença de fuso e o calendário apertado são fatores que pesam contra um elenco curto.
Provável escalação do Deportivo Riestra (5-4-1): Arce; Sansotre, Randazzo, Paz, Barbieri, Goitía; Watson, Monje, García, Obredor; Díaz. Técnico: Guillermo Duró.
Destaques individuais de Grêmio x Deportivo Riestra
Os técnicos
Luís Castro assumiu o Grêmio com a missão de construir um time competitivo em múltiplas frentes. O treinador português conquistou o Campeonato Gaúcho sobre o Internacional e conduziu o time à parte superior da tabela do Brasileirão no primeiro bimestre. A queda de rendimento nas últimas semanas, porém, gerou insatisfação interna.
O técnico já reconheceu publicamente que o desempenho fora de casa tem sido "sofrível". Para a Sul-Americana, a expectativa é de que Castro escale força máxima, tratando a competição continental com a seriedade que o regulamento exige.
Guillermo Duró, 57 anos, está em seu terceiro ciclo no Deportivo Riestra (passou pelo clube em 2018-2020 e 2021-2022). Antes de retornar ao Malevo, teve experiências no futebol equatoriano, incluindo passagens por Deportivo Cuenca, Delfín e Emelec. Duró chegou às vésperas da estreia na Sul-Americana e terá no confronto com o Grêmio apenas seu terceiro jogo no banco.
O contexto é de sobrevivência. Sem vitórias no campeonato argentino, Duró precisa dar confiança a um elenco fragilizado e ao mesmo tempo competir no cenário internacional.
Análise tática
O Grêmio deve se organizar em um 4-3-3 com Arthur como referência no meio, Monsalve como meia criativo e Noriega dando sustentação. A largura ficará por conta de Enamorado e Amuzu, dois pontas com velocidade e capacidade de um contra um. Carlos Vinícius será a referência central, atacando os espaços entre os zagueiros.
A tendência é que o Tricolor imponha posse de bola e pressão alta desde o início, empurrando o Riestra para dentro da própria área. O perigo está nos contra-ataques, território onde o time de Luís Castro tem mostrado vulnerabilidades, especialmente com a defesa central improvisada.
O Deportivo Riestra deve adotar um bloco baixo com cinco defensores, formando um 5-4-1 sem a bola. A estratégia contra o Palestino foi exatamente essa: compactação, linha de cinco e saídas pontuais. Contra o Grêmio, a lógica tende a se repetir.
O problema para o Riestra é que a falta de qualidade técnica no meio-campo dificulta as saídas em velocidade. Nicolás Watson e Pablo Monje tiveram dificuldade para reter a bola na estreia. Se o Grêmio conseguir abrir o placar cedo, o cenário de jogo fechado pode se desfazer, já que o Riestra não demonstra capacidade de reação sob pressão.
A principal fragilidade argentina está nas bolas aéreas e escanteios. O Grêmio, com Kannemann, Gustavo Martins e Carlos Vinícius, tem vantagem de altura e agressividade nas disputas aéreas dentro da área.
Prognóstico de placar exato para Grêmio x Deportivo Riestra
- O Grêmio tem três vitórias e um empate em quatro jogos na Arena pelo Brasileirão 2026
- O Riestra não vence há 14 partidas consecutivas no campeonato argentino
- Carlos Vinícius marca em média um gol a cada 119 minutos em 2026
- O Riestra jogou sábado e terá apenas dois dias de recuperação antes da viagem a Porto Alegre
Resumo dos palpites do Lance para Grêmio x Deportivo Riestra
Melhor palpite do jogo: Grêmio vence e menos de 3,5 gols – Odd 2,10 na Betsson
Palpite alternativo: Grêmio vence sem sofrer gols (clean sheet) – Odd 2,30 na Betsson
Palpite alternativo 2: Menos de 2,5 gols no total – Odd 1,72 na Superbet
Palpite alternativo 3: Carlos Vinícius marca a qualquer momento – Odd 1,80 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Grêmio 2 x 0 Deportivo Riestra – Odd 5,50 na Betsson
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