Deyverson vira alvo de equatorianos em Mirassol x LDU: 'Decepcionante'

A LDU perdeu para o Mirassol por 2 a 0, nesta quinta-feira (7), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Diante do resultado, torcedores do clube equatoriano se manifestaram contra o desempenho da equipe. Um dos alvos foi o atacante Deyverson.

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Em campo, o brasileiro, de fato, não teve uma boa partida. Deyverson atuou durante 71 minutos do confronto e não conseguiu dar um chute ao gol adversário. A partida abaixo do esperado teve colaboração direta da equipe da LDU, que não produziu boas chances contra o Mirassol.

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Com o fim da partida, Deyverson foi um dos alvos da torcida equatoriana. Além dele, outros jogadores também foram criticados pelo resultado ruim fora de casa. Veja repercussão abaixo:

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Tradução: "Cornejo e sua falta de futebol é notório. Villamil se esqueceu de jogar, e o de Deyverson é decepcionante. Chegou como figura, mas sua contribuição é nula".

Tradução: "Que desgraça são Deyverson, Medina, Villamil, Pretell e Cornejo".

Tradução: "Se Deyverson e Villamil forem titulares apesar do seu péssimo desempenho, a culpa não é deles, mas sim de Tiago Nunes por mantê-los no time. Se Tiago Nunes continuar como técnico da LDU, a culpa não é dele, mas sim de roda a responsabilidade da diretoria por mantê-lo no cargo apesar da péssima temporada de 2026 que ele está tendo".

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Tradução: "Deyverson que vá embora junto com o Tiago Nunes".

Tradução: "Estão nos roubando, mas isso não tira o fato de que estão jogando como um time de segunda divisão. Deyverson Medina Allala Cornejo, uns imprestáveis.

Mirassol venceu a LDU pela 4ª rodada da Copa Libertadores (Foto: Jose Luis Silva/Agencia F8/Folhapress)

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