Lendas lideram Brasil contra Argentina em torneio de showbol no Rio de Janeiro

Ex-atletas como Romário, Djalminha e Júlio César integrarão a equipe do Brasil no Desafio Internacional de Showbol contra a Argentina, marcado para o dia 24 de março, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O confronto faz parte da programação do segundo dia do Rio FutSummit 2026, evento focado na indústria do futebol, e reunirá profissionais de diferentes gerações da modalidade.

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A escalação da seleção brasileira confirmada para a partida conta também com o lateral Léo Moura, o comentarista Richarlyson e os jogadores Felipe Adão, Maicon e André Balada. A organização informou que os representantes da equipe argentina serão divulgados futuramente. O jogo terá transmissão na televisão pelos canais SporTV e N Sports, além de cobertura nas plataformas digitais por meio do Desimpedidos, Romário TV, Ronaldo TV e Canal Mundo GV. A modalidade caracteriza-se pela dinâmica acelerada e pela proximidade dos espectadores com a área de jogo.

Partida de celebridades e regras de acesso

A grade esportiva do festival incluirá, além do clássico sul-americano, o chamado Jogo dos Artistas, que reunirá personalidades da mídia, ex-atletas de outras modalidades e criadores de conteúdo digital. Estão confirmados para esta partida o cantor Lennon L7, o ator Eri Johnson, o ex-lutador do UFC José Aldo, o ex-jogador de basquete Olivinha e Bruno Coimbra, filho de Zico. O influenciador Bernardo Cacella e Digão também participarão do evento.

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Para acompanhar as partidas na quadra, os interessados devem adquirir a entrada para o festival, uma vez que o acesso aos jogos já está embutido no valor do bilhete geral. Os participantes precisam realizar o credenciamento no local obrigatoriamente até as 14h do dia do evento. Após este procedimento, o público receberá uma pulseira que garantirá o direito de ingressar na fila de acesso à arena de showbol.

RIO FUTSUMMIT 2026 acontece nos dias 23 e 24 de março (Foto: Divulgação)

Estrutura do evento e comercialização de ingressos

O Rio FutSummit 2026 chega à sua quarta edição e será realizado nos dias 23 e 24 de março, com atividades programadas das 08h30 às 21h, oferecendo formatos de participação presencial e online. Idealizado por Getúlio Vargas e Izabel Barbosa, o projeto integra o calendário oficial da capital fluminense e aborda temas estruturais do esporte, como gestão, marketing, direito desportivo, tecnologia, saúde mental, esportes eletrônicos e jornalismo. O espaço contará com múltiplos palcos, ativações de marcas e áreas destinadas ao desenvolvimento de negócios.

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Os ingressos para o evento são comercializados em diferentes categorias. O acesso para um único dia, denominado Torcida Diário, custa R$ 230, com a opção de meia-entrada ou entrada solidária por R$ 115. Para os interessados em comparecer aos dois dias de palestras e jogos, o Passaporte Torcida é vendido pelo valor integral de R$ 400, enquanto a cota de meia-entrada e a modalidade solidária para este pacote saem por R$ 200.

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