Quais jogadores brigaram no vestiário do Real Madrid?

O vestiário do Real Madrid segue em chamas após a segunda temporada consecutiva sem conquistar títulos. Na manhã desta quinta-feira (7), mais um episódio envolvendo os meio-campistas Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, que já haviam discutido na última terça-feira (6), foi a principal notícia na capital espanhola. Os jogadores entraram em confronto e o uruguaio foi levado ao hospital.

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➡️Valverde e Tchouaméni se envolvem em nova confusão; uruguaio é levado ao hospital

Como resultado da confusão, Valverde sofreu traumatismo cranioencefálico após receber um soco de Tchouaméni e bater a cabeça em uma mesa. O capitão ficará afastado por 10 a 14 dias e desfalcará o time no clássico contra o Barcelona no próximo domingo (10). A discussão começou quando Valverde acusou Tchouaméni de vazar informações à imprensa.

➡️Barcelona provoca o Real Madrid após confusão que resultou em traumatismo cranioencefálico

O camisa 8 precisou receber pontos no hospital após o incidente e o Real Madrid abriu processos disciplinares contra os dois jogadores envolvidos na confusão.

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Valverde está fora da partida contra o Barcelona (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Valverde se pronuncia após polêmica no Real Madrid

Após as polêmicas, Valverde se pronunciou sobre a discussão com Tchouameni durante o treino do Real Madrid, nesta quinta-feira (7). O atleta negou ter sido agredido e afirmou que sua lesão ocorreu de forma intencional. Leia a nota na íntegra a seguir.

"Ontem (quarta) tive um incidente com um companheiro em uma jogada no treinamento, onde o cansaço da competição e a frustração fazem com que tudo se agrave.

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Em um vestiário essas coisas podem acontecer e são resolvidas entre nós mesmos sem que saia à luz. Claramente, há alguém por trás disso, espalhando a história rapidamente, além de uma temporada sem títulos, onde o Real Madrid sempre é alvo e por tudo o que significa.

Hoje voltamos a ter uma divergência. Na discussão, bati acidentalmente a cabeça na mesa, fazendo um pequeno corte na testa que recorreu uma visita protocolar no hospital.

Em nenhum momento meu parceiro me bateu e eu também não o agredi, embora eu entenda que para você seja mais fácil acreditar que tivemos uma briga ou que foi intencional, mas isso não aconteceu.

Como fico irritado com a situação, minha frustração ao ver alguns de nós chegando ao fim da temporada com nossas últimas reservas de força, perdendo o ânimo, chegou ao ponto de eu discutir com um companheiro de equipe.

Sinto muito. Sinto muito mesmo, porque esta situação me magoa, este momento que estamos vivendo me magoa. O Real Madrid é uma das coisas mais importantes da minha vida e não posso ser indiferente a ele. O resultado é um acúmulo de coisas que culminam em uma briga sem sentido, prejudicando minha imagem e abrindo espaço para que inventem, difamem e exagerem o incidente. Não tenho dúvidas de que quaisquer desavenças que possamos ter fora de campo deixam de existir dentro dele, e se eu tiver que defendê-lo dentro de um estádio, serei o primeiro.

Eu não pretendia me pronunciar até o final da temporada. Fomos eliminados da Liga dos Campeões e guardei minha raiva e ressentimento para mim. Perdemos mais um ano e eu não estava em condições de postar nas redes sociais quando a única face que eu tinha para mostrar era a do campo, e sinto que é assim que vou seguir em frente. É por isso que sou eu quem está mais triste e magoado por estar nesta situação que me impede de jogar a próxima partida por decisões médicas. Sempre dei tudo de mim, até o fim, e dói mais do que a qualquer outra pessoa não poder fazer isso. Estou à disposição do clube e dos meus companheiros para colaborar em qualquer decisão que considerem necessária. Obrigado."

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