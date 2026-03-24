CBF convida dirigente do São Paulo para acompanhar Seleção Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol convidou Marcos Biasotto, superintendente da base do São Paulo, para acompanhar a Seleção Brasileira Sub-20.

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Biasotto acompanhará os jogadores convocados para os amistosos da Seleção contra o Paraguai, que acontecem nos dias dia 28 de março, às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e no dia 31 de março, às 16h, no Estádio do Canindé, em São Paulo.

Nesta segunda-feira (23) ele acompanhou a primeira atividade do grupo, ao lado de Branco, coordenador das Seleções de base da CBF. A ideia é seguir uma tradição da Seleção Brasileira profissional e convidar um representante de clube para compor a delegação, em um gesto de aproximação entre a CBF e as categorias de base do futebol nacional.

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(Foto: Staff Images / CBF)

São Paulo tem jogadores entre os convocados da Seleção Sub-20

Nesta convocação, o São Paulo somou quatro jogadores integrados na lista. O lateral-direito Igor Felisberto, os meias Djhordney e Pedro Ferreira, além do atacante Lucca, integram a lista de 26 jogadores chamados para dois amistosos contra o Paraguai. Djhordney e Pedro Ferreira foram as novidades e estrearam na lista.

Igor Felisberto e Lucca são presenças recorrentes nas convocações e fizeram parte do grupo campeão da Cascais Luso Cup 2024, disputada em Cascais, em Portugal. Biasotto falou sobre a oportunidade.

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- Foi uma surpresa e um prazer muito grande o convite. Representar a camisa da Seleção é o sonho de todo brasileiro, principalmente de quem gosta de futebol como a gente gosta. Foi muito boa essa oportunidade de iniciar o ciclo aqui agora com essa garotada de Sub-20, com alguns garotos lá do São Paulo - disse o dirigente tricolor.