Ex-mulher de Hulk é convidada para ser rainha de bateria de escola de samba

Publicada em 03/10/2024 - 20:09

A ex-mulher do jogador Hulk, do Atlético-MG, Iran Ângelo recebeu o convite para desfilar como rainha de bateria no carnaval de São Paulo. O anúncio da novidade aconteceu através de uma publicação nas redes sociais, na última terça-feira (1). Apesar de confirmar a novidade, a empresária ainda não divulgou qual a escola de samba que irá representar.

Sem a divulgação da agremiação, o suspense está no ar. Porém, determinado detalhe foi ignorado por amigos da influenciadora, que comemoraram o fato nas redes sociais.

- Amiga, rainha da bateria, teremos por aqui em 2025! Você arrasa! Iran Ângelo é puro samba!! Partiu carnaval de São Paulo - escreveu uma amiga da empresária.

Amiga de Iran Ângelo comemorou convite para ser rainha de escola de samba de São Paulo (Foto: Reprodução)

Logo após o anúncio, Iran Ângelo fez questão de mostrar o início da preparação para o carnaval. Assim, ela compartilhou com os seguidores um vídeo sambando ao som de sambas enredos de escolas do Rio de Janeiro no próprio apartamento.

Relacionamento com Hulk

O relacionamento de Iran Ângelo com o jogador Hulk chegou ao fim em 2019. Os dois foram casados durante 12 anos e tiveram dois filhos no relacionamento. O término aconteceu devido a um envolvimento do atacante com a sobrinha da ex-esposa, Camila Ângelo, atual esposa do atleta.