Entenda o planejamento do Atlético-MG para utilização de Paulinho

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Paulinho foi autor do gol da vitória do por 2 a 1 Atlético-MG sobre o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No entanto, o ano do atacante não tem sido dos mais tranquilos, e ele lida com problema ósseo na perna direita. Por isso, o Galo tem planejamento especial para a utilização do jogador na temporada.

▶️ Milito avalia vitória do Atlético-MG e responde técnico do Vasco: ‘Criamos para fazer mais’

Em entrevista coletiva após o duelo da última quarta-feira (2), na Arena MRV, Gabriel Milito elogiou o atleta e admitiu preservá-lo em partidas do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 não participou dos últimos quatro compromissos da equipe pelo Brasileirão, mas vem atuando na Libertadores e Copa do Brasil.

- A razão pela qual ele (Paulinho) não joga no Brasileiro é porque tem uma lesão há muito tempo. Então nós escolhemos preservá-lo nos jogos do Brasileiro para que possa ajudar estas semifinais. É um jogador que temos que cuidar, por sua importância e porque não poderia jogar todos os jogos. Ele tem que ter um tempo de recuperação especial para ele, e por isso não podemos contar com ele no Campeonato Brasileiro - afirmou Milito.

Paulinho também comentou a situação. Após a vitória sobre o Vasco, o atacante do Atlético-MG revelou, em entrevista ao portal ge, o problema ósseo com o qual vem lidando. Além disso, contou que toma injeções para reprimir a dor antes dar partidas.

- Estou com um problema no osso da perna, treinando pouco com o time, pouco mesmo. Conversamos entre nós e sabemos quais jogos vou ter que estar apto para jogar. Estou conseguindo jogar com injeção para controlar um pouco isso. Reta final não dá para deixar a peteca cair, quero estar presente com o time - disse o camisa 10.

Na temporada, Paulinho já entrou em campo em 48 oportunidades, com 16 gols e quatro assistências. Contra o Vasco, ele voltou a marcar após quase dois meses de jejum, já que balançou as redes pela última vez no empate com o San Lorenzo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no dia 13 de agosto.

