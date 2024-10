Diego Tardelli está no topo das maiores contratações do Atlético-MG. (Foto: Fernando Soutello/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 08:34 • São Paulo

O Atlético-MG, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, sempre teve um histórico de grandes contratações, especialmente após a criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) em 2023. Com o aumento de recursos financeiros e ambições de competições internacionais, o Galo investiu pesado para trazer jogadores de destaque. A seguir, listamos as cinco maiores contratações do Atlético-MG, levando em consideração os valores e o impacto de cada jogador no clube.

Matías

Top 5 maiores contratações do Atlético-MG*

1. Diego Tardelli – R$ 50,56 milhões (2013)

Diego Tardelli voltou ao Atlético-MG em 2013, vindo do Al-Gharafa, do Catar, por cerca de R$ 22,5 milhões. Tardelli já era um dos ídolos do clube e, em sua segunda passagem, continuou a brilhar, sendo um dos principais responsáveis pelas conquistas da Libertadores, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil. Sua contratação foi um grande acerto do clube, já que ele entregou em campo tudo o que era esperado e está entre as maiores contratações do Atlético-MG.

2. Zaracho – R$ 50,15 milhões (2020)

O argentino Matías Zaracho está entre as maiores contratações do Atlético-MG na história. O clube mineiro desembolsou aproximadamente R$ 33,2 milhões para tirar Zaracho do Racing, da Argentina, em 2020. O meio-campista rapidamente se tornou um dos pilares da equipe, oferecendo dinamismo no meio-campo e contribuindo para as conquistas do clube em competições nacionais e continentais. Sua contratação representou um marco na gestão do Atlético, que visava construir um elenco de alto nível competitivo.

3. Nacho Fernández – R$ 41,77 milhões (2021)

Em 2021, o Atlético-MG contratou Nacho Fernández, também vindo da Argentina, por cerca de R$ 31,9 milhões. O meia chegou do River Plate com o status de estrela e não decepcionou. Nacho se destacou como um dos jogadores mais habilidosos e decisivos do elenco, ajudando o clube a conquistar títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Sua contratação foi uma das mais elogiadas pelos torcedores, pela crítica esportiva e está entre as maiores contratações do Atlético-MG.

4. Cristian Pavón – R$ 34,15 milhões (2022)

Cristian Pavón, outro argentino, foi contratado pelo Atlético-MG por R$ 30 milhões em 2022, vindo do Boca Juniors. O atacante chegou com a expectativa de dar mais profundidade ao ataque do Galo, conhecido por sua velocidade e habilidade. Pavón rapidamente encontrou seu espaço no time e se tornou uma peça importante na estratégia ofensiva do clube, sendo uma das .

5. Lucas Pratto – R$ 30,89 milhões (2015)

Lucas Pratto, conhecido como "Urso", foi contratado em 2015 do Vélez Sarsfield, por R$ 18 milhões. O atacante argentino se tornou ídolo da torcida alvinegra com sua garra e faro de gol. Ele marcou 41 gols em 104 jogos com a camisa do Atlético e teve uma passagem marcante pelo clube. Embora tenha deixado o Galo em 2017, Pratto permanece como uma das maiores contratações do Atlético-MG.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).