Hulk e Scarpa explicam discussão em Fluminense x Atlético-MG

Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 19/09/2024 - 00:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaques do Atlético-MG, Hulk e Gustavo Scarpa protagonizaram discussão durante o primeiro tempo do duelo com o Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Após a partida, os jogadores do Galo explicaram a situação e brincaram um com o outro na zona mista.

▶️ Fluminense x Atlético-MG: astro do Rock in Rio comparece em jogo da Libertadores

▶️ Gol de Lima quase no fim deixa Fluminense em vantagem nas quartas de final da Libertadores

O primeiro a falar com a imprensa foi o camisa 7. Ao ser perguntado sobre o desentendimento com o companheiro, o atacante colocou panos quentes e afirmou que tudo foi resolvido no intervalo. Além disso, Hulk analisou o confronto e cumprimentou Scarpa, que apareceu durante a entrevista.

- Discussão acontece. O futebol tem sempre essas discussões. Se você pegar o lance, até o Ganso está discutindo com o Thiago Santos. E a gente conversou já no vestiário, já voltamos com um "beleza, vamos prestar mais atenção nisso, eu presto mais atenção naquilo", para que a gente tenha sempre a mesma ideia e tome as melhores decisões. Isso acontece, mas importante é que é sempre em prol do melhor para o grupo - justificou Hulk.

- Eu acho que a gente fez um bom jogo, em se tratando de quartas de final, um jogo bastante difícil... (risos, quando chega Scarpa). Acho que um lance em que a gente dormiu um pouco acabou "puxando" muito para a gente. Mas está tudo em aberto. Ainda dá para reverter esse placar em casa, e vamos trabalhar para isso - completou.

Logo após, Hulk e Scarpa se abraçaram. Depois, foi a vez do meio-campista comentar a situação. Na mesma linha do companheiro, afirmou que tudo foi resolvido. Ainda falou sobre o duelo com o Fluminense e disse que o adversário foi "mais atento" que o Atlético-MG no fim do jogo.

- Tudo de boa. Discussão de jogo ali, ideias diferentes e a discussão perdurou um pouco mais. Mas é normal, todo mundo querendo jogar quartas de final da Libertadores. Importante é a gente se resolver, não levar nada para o coração e se preparar para a próxima partida - explicou Scarpa.

- Acho que a gente estava fazendo uma boa partida, com coragem e e saindo jogando. Mas não criamos muitas chances, e jogo decisivo é assim. A gente passou pelo São Paulo praticamente no último lance. Hoje, no finalzinho, eles estiveram um pouco mais atentos e fizeram o gol. Mas a disputa está aberta, e vamos fazer de tudo pela classificação - complementou o meio-campista do Galo.

Nesta quarta-feira (18), Fluminense e Atlético-MG se enfrentaram na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Em jogo equilibrado, Lima, no fim do segundo tempo, definiu o placar de 1 a 0 para o Tricolor Carioca, no Maracanã.

Hulk e Gustavo Scarpa discutem durante Fluminense x Atlético-MG, no Maracanã (Foto: Reprodução)