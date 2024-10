Maiores vendas do Atlético-MG: veja lista completa

Bernard é a maior venda da história do Atlético-MG (Foto; Fernando Dantas/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 18:33 • Rio de Janeiro

Seguindo o padrão dos clubes brasileiros em vender as joias da base para o mercado europeu de uma maneira precoce, O {Atlético-MG} conseguiu um bom valor em transferências deste tipo nas últimas décadas. O Lance! te mostra as maiores vendas do Atlético-MG.

O ponta Bernard é a maior venda da história do Atlético-MG (Foto: Divulgação / Atlético)

As 10 maiores vendas do Atlético-MG:

10º lugar: Cláudio Caçapa - A décima maior venda da história do Galo foi Cláudio Caçapa. O zagueiro foi vendido para o Lyon por 6,2 milhões de euros, na temporada 2001/02. Revelado pelo Atlético, ele também jogou pro Newcastle, Cruzeiro, Évian, da França e Avaí, onde se aposentou em 2012.

9º lugar: Lucas Pratto - O nono colocado da lista é o atacante Lucas Pratto. Na temporada 2016/17, o atacante argentino foi vendido para o São Paulo por 6,2 milhões de euros. Ele rodou em outros clubes da América do Sul, até chegar no Olímpia, do Paraguai.

8º lugar: Douglas Santos - Na temporada 2016/17, o lateral-esquerdo Douglas Santos foi vendido para o Hamburgo por 6,5 milhões de euros. Mais um revelado pelo clube, ele atualmente está jogando no Zenit, da Rússia.

7º lugar: Savinho - A sétima maior venda da história do Atlético-MG foi Savinho, que foi comprado pelo Troyes, do Grupo City, por 6,5 milhões de euros, quando tinha apenas 18 anos. Depois de rodar por PSV e Girona em empréstimos, o atleta foi "comprado" pelo próprio Manchester City.

6º lugar: Júnior Alonso - O atleta paraguaio Júnior Alonso é a sexta maior venda da história do clube, ao ser comprado pelo Krasnodar, da Rússia, por 8 milhões de euros. Ele retornou ao Galo depois de sua passagem pelo clube russo e é o sexto colocado da lista das maiores vendas do Atlético-MG

5º lugar: Allan - Na temporada 2023/24, o Flamengo comprou o volante Allan por 8,2 milhões de euros, fazendo assim, com que ele seja o quinto colocado da lista.

4º lugar: Gilberto Silva - Gilberto Silva é a quarta maior venda da história do Atlético-MG. Na temporada 2002/03, o atleta foi vendido para o Arsenal por 9 milhões de euros. Ele é ídolo do clube após ganhar a Premier League de 2004 de forma invicta, além de ser pentacampeão com o Brasil. Ele se aposentou pelo Galo em 2014.

A terceira maior venda do clube foi a de Jemerson para o Mônaco (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

3º lugar: Jemerson - Abrindo o pódio, o zagueiro Jemerson é o terceiro colocado na lista. O Mônaco comprou o jogador na temporada 2015/16 por 11 milhões de euros. Atualmente, o atleta está jogando pelo Grêmio.

2º lugar: Emerson Royal - A segunda maior venda da história do Atlético-MG é a de Emerson Royal, que foi vendido para o Barcelona por 12 milhões de euros. Depois de jogar por Real Betis e Tottenham, o lateral-direito revelado pelo Galo está jogando no Milan.

1º lugar: Bernard - A maior venda da história do Atlético-MG fica com o jogador Bernard. Com apenas 20 anos, ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 25 milhões de euros. Depois de jogar por Everton, Sharjah e Panathinaikos, ele retornou ao clube que o revelou.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Atlético-MG com esses jogadores, o clube arrecadou um total quase 100 milhões de euros.