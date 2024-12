Torcedores exaltam atitude de Vini Jr em Real Madrid x Pachuca

Vini Jr voltou a ser destaque do Real Madrid nesta quarta-feira (18), no duelo com o Pachuca, pela final da Copa Intercontinental. O melhor jogador do mundo foi responsável pela jogada que culminou no gol de Kylian Mbappé, que abriu o placar da decisão. Em lance individual, o brasileiro recebeu na área, driblou o goleio e, com gol vazio, optou por passar a bola ao francês.

Via redes sociais, torcedores exaltaram a atitude do craque em dar a assistência ao companheiro de time, em vez de fazer o gol. Internautas tomaram conta do "X" (antigo Twitter) com comentários sobre a jogada, afirmando que Vinícius fez "caridade" a Mbappé e até relembrando a parceria que o camisa 7 teve com Karim Benzema.

Confira abaixo publicações sobre Vini Jr em Real Madrid x Pachuca:

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Pachuca

Copa Intercontinental - Final

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Lusail, em Doha, no Catar.

⚽ ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger, García, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Mbappé e Vini Jr.

PACHUCA (Técnico: Guillermo Almada)

Moreno, Rodríguez, Barreto, Micolta e Bryan González; Pedraza, Montiel, Deossa, Idrissi e Bautista; Rondón.

