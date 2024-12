Os fãs do brasileiro Kaká, eleito o melhor jogador do mundo em 2007, podem ficar tranquilos quanto ao seu lado. Um vídeo do filho mais velho do ex-jogador, Luca Leite, viralizou pela qualidade apresentada nos lances.

Os movimentos de Luca, de 16 anos, foram vistos como semelhantes aos do pai em suas eras áureas no futebol profissional. Usando a camisa 9, o jovem anotou um gol na peneira em que estava participando.

Nas redes sociais, torcedores do São Paulo, clube que revelou Kaká, ficaram animados com o vídeo, e jornais internacionais também repercutiram o trecho da atuação de Luca. Veja abaixo:

Luca Leite é o filho mais velho de Kaká, fruto do antigo casamento do ex-jogador com Carol Celico. O ídolo do Milan também tem outras três filhas: Isabella (13), irmã direta de Luca; e a dupla Esther (4) e Sarah (1), do relacionamento atual do craque com Carol Batista.

Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007 (Foto: BENOIT TESSIER / Arquivo Lance!)

Kaká oficializou sua aposentadoria do futebol profissional em 2017, enquanto vestia a camisa do Orlando City. Desde então, não assumiu grandes funções executivas, mas afirmou, no começo de 2024, que pretendia voltar à rotina esportiva como dirigente ou até mesmo dono de um clube. Inclusive, revelou ter negado um convite da CBF para trabalhar na entidade.