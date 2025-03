GP da China: Hamilton conquista corrida sprint; Bortoleto é 18º

Lewis Hamilton venceu a corrida sprint do GP da China na madrugada deste sábado (22), em Xangai. O britânico fez uma boa largada, não sofreu ameaças e liderou tranquilamente a prova do início ao fim.

Enquanto para o inglês tudo saiu como planejado, a história foi diferente para o brasileiro Gabriel Bortoleto. O jovem, que largou em 14º, perdeu posições no final e terminou em 18º. Oscar Piastri e Max Verstappen completaram o pódio.

Como foi a corrida sprint no GP da China?

Lewis Hamilton, pole na classificação, largou bem e manteve a primeira posição. Charles Leclerc e Oscar Piastri disputaram o terceiro lugar, que foi defendido pelo australiano, enquanto Lando Norris caiu para a nona colocação. George Russell mergulhou na curva e ultrapassou o monegasco, garantindo a quarta posição. Gabriel Bortoleto perdeu uma posição na largada e caiu para o 15º lugar.

Disputa entre Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto pela 15ª colocação

Gabriel Bortoleto no Circuito Internacional de Xangai (Foto: GREG BAKER / AFP)

Liam Lawson partiu para cima de Jack Doohan, chegou a tocar rodas com o adversário e assumiu a 18ª posição. Relembrando os tempos de Fórmula 2, Isack Hadjar atacou Gabriel Bortoleto, que se segurou na 15ª posição. Em seguida, o francês conseguiu ultrapassar o brasileiro e assumir o posto.

Oscar Piastri pressiona Max Verstappen pela segunda posição

Enquanto Hamilton liderava a sprint, Oscar Piastri se aproximava de Verstappen, ficando a apenas 0s3 do holandês e tentando tomar a segunda posição. Ele arriscou uma manobra, mas o piloto da Red Bull se defendeu bem e manteve a colocação. No entanto, o australiano não desistiu, colocou de lado, ultrapassou o carro #1 e assumiu o segundo lugar.

Pierre Gasly fez uma bela ultrapassagem por fora sobre Oliver Bearman e subiu para a 12ª posição. Leclerc tentou atacar Russell, mas não conseguiu e permaneceu em quinto. Norris, que não teve uma boa corrida, ultrapassou Stroll e subiu para oitavo.

Lewis Hamilton vence a sprint na China

Tranquilo na primeira colocação, Lewis Hamilton, com uma vantagem de 6s778 sobre Oscar Piastri, venceu a corrida sprint na China. Foi a primeira vitória do britânico em uma corrida sprint e também sua primeira conquista com a Ferrari. Piastri e Verstappen completaram o pódio.

Enquanto isso, no fundo do grid, Bortoleto foi ultrapassado por Esteban Ocon e Carlos Sainz na reta final. Na última parte da prova, Doohan atingiu o brasileiro em uma curva, fazendo Gabriel rodar e perder posições. Ele terminou em 18º.