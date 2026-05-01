Palmeiras x Santos: IA aponta resultado surpreendente no clássico

Palmeiras e Santos vão se enfrentar, na noite deste sábado (2), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, uma inteligência artificial apontou qual será o resultado do clássico.

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De acordo com a previsão do ChatGPT, o Santos vai vencer o Palmeiras no Allianz Parque, apesar do favoritismo alviverde. O time comandado por Abel Ferreira lidera o Brasileirão com 32 pontos, contra 14 do Peixe, que está na zona de rebaixamento.

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Ainda assim, a inteligência artificial apontou que o Santos vencerá o Palmeiras por 2 a 1. O Verdão até abriria o placar pela previsão, com gol de Flaco López na primeira etapa. No segundo tempo, porém, veria o rival virar o jogo com dois gols de Barreal.

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Palmeiras e Santos na Arena Barueri pelo Paulistão (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

Onde assistir Palmeiras x Santos

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 32 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 26 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols.

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No último compromisso, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que fez a equipe perder a liderança do Grupo F para o Sporting Cristal.

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O Santos ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG e Internacional, 15º e 16º colocados, respectivamente. A campanha soma três vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas.

Neymar dificilmente será utilizado como titular no clássico entre Palmeiras e Santos devido ao gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 10, no entanto, não está descartado como opção no banco de reservas.

As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.