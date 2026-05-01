Torcedores do Flamengo reagem à declaração de Leila Pereira: 'Sonho dela'
Presidente do Alviverde provocou BAP nesta sexta-feira (1°)
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A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aproveitou a sexta-feira (1) para dar uma cutucada em Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros reagiram à declaração da mandatária do Alviverde.
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Em publicação nas redes sociais do Palmeiras, Leila respondeu às recentes declarações de BAP sobre o empréstimo da Crefisa ao Vasco.
- O que tem a ver meu banco emprestar dinheiro para o Vasco? Por causa disso estou comprando o Vasco? Não estou comprando o Vasco Antes de falar do Palmeiras e da presidente do Palmeiras, ele (Bap) deveria olhar um pouquinho mais para o clube dele - afirmou, rebatendo a fala do presidente rubro-negro.
Nas redes sociais, torcedores rubro-negros reagiram à declaração de Leila Pereira. Veja os comentários dos torcedores do Flamengo:
Veja reação dos rubro-negros
Entenda polêmica entre Palmeiras e Flamengo
A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, reagiu às declarações do mandatário do Flamengo e negou qualquer intenção de adquirir a SAF do Vasco da Gama. A dirigente classificou como infundada a interpretação de que o empréstimo de R$ 80 milhões feito pela Crefisa ao clube carioca indicaria uma possível investida no controle do futebol vascaíno. Durante entrevista, Leila foi direta ao abordar o tema:
- O que tem a ver meu banco emprestar dinheiro para o Vasco? Por causa disso estou comprando o Vasco? Não estou comprando o Vasco - afirmou, rebatendo a fala do presidente rubro-negro.
A polêmica surgiu após questionamentos sobre um possível conflito de interesses, já que o Vasco negocia sua SAF com Marcos Lamacchia, que é enteado da dirigente palmeirense. Para Leila, a crítica não se sustenta e ignora situações semelhantes no próprio futebol carioca. Como contraponto, ela citou a parceria entre Flamengo e Fluminense na administração do Maracanã, questionando se isso também não configuraria um conflito:
- Dois clubes sendo sócios na gestão de um estádio e disputando o mesmo campeonato. Isso pode? - provocou.
Leila ainda mencionou a recente alteração de data de um clássico entre Flamengo e Fluminense, apontando estranheza na decisão conjunta enviada à CBF. Para ela, antes de levantar suspeitas sobre o Palmeiras, o clube carioca deveria olhar para suas próprias práticas.
– Acho muito estranho, muito esquisito, dois clubes sócios na administração de um estádio, jogando o mesmo campeonato, e estranhamente assinam cartinha para a CBF alterar data de jogos. Acho muito estranho. Antes de falar do Palmeiras, da presidente do Palmeiras, deveria olhar um pouquinho mais para a equipe dele – completou.
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