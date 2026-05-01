Torcedores do Flamengo reagem à declaração de Leila Pereira: 'Sonho dela'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aproveitou a sexta-feira (1) para dar uma cutucada em Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros reagiram à declaração da mandatária do Alviverde.

continua após a publicidade

Em publicação nas redes sociais do Palmeiras, Leila respondeu às recentes declarações de BAP sobre o empréstimo da Crefisa ao Vasco.

- O que tem a ver meu banco emprestar dinheiro para o Vasco? Por causa disso estou comprando o Vasco? Não estou comprando o Vasco Antes de falar do Palmeiras e da presidente do Palmeiras, ele (Bap) deveria olhar um pouquinho mais para o clube dele - afirmou, rebatendo a fala do presidente rubro-negro.

Nas redes sociais, torcedores rubro-negros reagiram à declaração de Leila Pereira. Veja os comentários dos torcedores do Flamengo:

Luiz Eduardo Baptista (BAP) é o presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

Veja reação dos rubro-negros

Entenda polêmica entre Palmeiras e Flamengo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, reagiu às declarações do mandatário do Flamengo e negou qualquer intenção de adquirir a SAF do Vasco da Gama. A dirigente classificou como infundada a interpretação de que o empréstimo de R$ 80 milhões feito pela Crefisa ao clube carioca indicaria uma possível investida no controle do futebol vascaíno. Durante entrevista, Leila foi direta ao abordar o tema:

continua após a publicidade

- O que tem a ver meu banco emprestar dinheiro para o Vasco? Por causa disso estou comprando o Vasco? Não estou comprando o Vasco - afirmou, rebatendo a fala do presidente rubro-negro.

A polêmica surgiu após questionamentos sobre um possível conflito de interesses, já que o Vasco negocia sua SAF com Marcos Lamacchia, que é enteado da dirigente palmeirense. Para Leila, a crítica não se sustenta e ignora situações semelhantes no próprio futebol carioca. Como contraponto, ela citou a parceria entre Flamengo e Fluminense na administração do Maracanã, questionando se isso também não configuraria um conflito:

continua após a publicidade

- Dois clubes sendo sócios na gestão de um estádio e disputando o mesmo campeonato. Isso pode? - provocou.

Leila ainda mencionou a recente alteração de data de um clássico entre Flamengo e Fluminense, apontando estranheza na decisão conjunta enviada à CBF. Para ela, antes de levantar suspeitas sobre o Palmeiras, o clube carioca deveria olhar para suas próprias práticas.

– Acho muito estranho, muito esquisito, dois clubes sócios na administração de um estádio, jogando o mesmo campeonato, e estranhamente assinam cartinha para a CBF alterar data de jogos. Acho muito estranho. Antes de falar do Palmeiras, da presidente do Palmeiras, deveria olhar um pouquinho mais para a equipe dele – completou.

🤑 Aposte em gols do Flamengo no Brasileirão ou na Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas