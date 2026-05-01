Disney supera CazéTV e retoma direitos de competições europeias até 2031

ESPN e Disney+ exibirão todas as 330 partidas por edição a partir de 2027/28.

Após três temporadas, o Grupo Disney superou a CazéTV e voltará a transmitir a Uefa Europa League e a Conference League. O grupo fechou um acordo pelos direitos de transmissão das competições até 2031. A ESPN (TV fechada) e o Disney+ (Streaming) exibirão, a partir da temporada 2027/28, todas as 330 partidas por edição das competições. A informação foi confirmada pela UC3, entidade responsável pela gestão dos direitos comerciais das competições de clubes da Uefa.

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A disputa pelos direitos de transmissão

A disputa pelos direitos da Europa League e da Conference League foi marcada pela concorrência entre dois grandes veículos: ESPN e CazéTV. Após duas rodadas de negociações, o Grupo Disney superou a CazéTV e garantiu o contrato para exibir as competições europeias. O vínculo da ESPN também contempla direitos para jogos no YouTube, porém o veículo ainda não definiu se utilizará a plataforma do Google.

Troféus da Europa League e Conference League exibidos durante o sorteio dos torneios (Foto: Frederic Dides/AFP)

E a Champions League...

Paralelamente, a TNT Sports superou a Globo e a CazéTV, concluindo o acordo com a Uefa para a renovação dos direitos de transmissão Champions League até maio de 2031. Com este novo vínculo, o projeto esportivo da Warner Bros. Discovery assegura a manutenção da principal competição de clubes do mundo, transmitido há 11 temporadas, desde a edição 2015/2016, pelo veículo.

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Os jogos do torneio seguirão sendo exibidos na televisão por assinatura e no streaming. A principal novidade é uma maior transmissão da competição no canal da operadora no YouTube, com 57 jogos de um total de 204 por temporada.

Além disso, a Warner pode sublicenciar os direitos para canais abertos. Na atual temporada, o SBT possui um contrato de sublicenciamento com a TNT para a exibição da Champions League. Segundo apurado pelo portal Máquina do Esporte, os veículos já estão em negociações para estender a parceria para as próximas temporadas.

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