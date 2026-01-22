Ex-jogadores avaliam expulsão em Flamengo x Vasco: 'Inevitável'

A vitória do Flamengo sobre o Vasco por 1 a 0, na última quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, foi marcada por polêmica. Aos quatro minutos do segundo tempo, o volante Cauan Barros foi expulso, em uma decisão que repercutiu nas redes sociais.

Durante o programa Jogo Aberto, da emissora Band, os ex-jogadores Ronaldo Giovanelli, Cicinho e Edu Dracena concordaram com a decisão da arbitragem. Para eles, o árbitro Bruno Arleu de Araújo foi preciso ao aplicar o cartão vermelho direto ao jogador do Vasco.

— Eu adoro o Diniz, mas ele vai ver que a expulsão foi inevitável. Foi um pisão. Não tem como — disse Ronaldo Giovanelli, que discordou da revolta do técnico Cruzmaltino com a expulsão.

— A expulsão foi justa. Ao analisar o lance, dá para ver que ele (Cauan Barros) tentou realmente elevar o pé. Foi infeliz. É a questão de segundos, tentar ganhar um espaço e fazer uma falta. O azar dele foi que o juiz estava certo — analisou Cicinho.

— É justa. Por mais que possa não ter tanta intensidade, o Cauan Barros realmente pisou na panturrilha do Carrascal — concluiu Edu Dracena.

Como foi Flamengo x Vasco?

O clássico carioca aconteceu nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por propostas opostas das equipes. De um lado, o Flamengo buscava manter mais a posse de bola, para assim criar chances de gols. Enquanto isso, o Vasco assustava em contra-ataques.

Na segunda etapa, o cenário do jogo mudou completamente quando o volante Cauan Barros foi expulso aos quatro minutos. O atleta foi flagrado pela arbitragem acertando a sola da chuteira na panturrilha de Carrascal em um lance sem bola.

Com um jogador a menos, o Vasco foi dominado pelo Flamengo. A equipe rubro-negra encurralou o rival e o limitou a permanecer no campo defensivo durante a maior parte da etapa complementar.

O domínio foi premiado aos 23 minutos, quando Carrascal aproveitou uma sobra de um cruzamento para finalizar de fora da área. O arremate do jogador foi preciso e parou no canto direito do gol de Léo Jardim, que não teve chances de defesa.

A vitória no clássico dá uma sobrevida ao Flamengo no Campeonato Carioca. A equipe, que somava apenas um ponto na competição, alcançou a marca de quatro pontos, e, assim, subiu da sexta para a terceira colocação do Grupo B.

