PC Oliveira bate o martelo sobre expulsão em Flamengo x Vasco

O volante Cauan Barros foi expulso durante o início do segundo tempo do confronto entre Flamengo e Vasco, desta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Durante a transmissão da Globo, o especilista de arbitragem Paulo César de Oliveira deu um veredito sobre o lance.

O caso aconteceu aos quatro minutos. Na ocasião, o camisa 88 acertou a sola da próprio chuteira na panturrilha do meia Carrascal. A ação aconteceu sem bola, durante uma transição ofensiva do ataque Rubro-Negro.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo não hesitou ao marcar a falta e aplicar o vermelho direto ao volante Cruzmaltino. Para Paulo César de Oliveira, a arbitragem acertou na decisão em campo. A opinião do especialista foi exposta pelo narrador Gustavo Villani, durante a transmissão da partida pela Globo.

— Nosso especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira concordou com a marcação da arbitragem. Expulsão correta — disse o narrador Gustavo Villani.

Como foi Flamengo x Vasco?

O clássico carioca aconteceu nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por propostas opostas das equipes. De um lado, o Flamengo buscava manter mais a posse de bola, para assim criar chances de gols. Enquanto isso, o Vasco assustava em contra-ataques.

Na segunda etapa, o cenário do jogo mudou completamente quando o volante Cauan Barros foi expulso aos quatro minutos do retorno. O atleta foi flagrado pela arbitragem acertando a sola da chuteira na panturrilha de Carrascal em um lance sem bola.

Com um jogador a menos, o Vasco foi dominado pelo Flamengo. A equipe Rubro-Negra encurralou a adversária, a limitando a permanecer no campo defensivo durante a maior parte da etapa complementar.

O domínio foi premiado aos 23 minutos, quando Carrascal aproveitou uma sobra de um cruzamento para finalizar de fora da área. O arremate do jogador foi preciso e parou no canto direito do gol de Léo Jardim, que não teve chances de defesa.

A vitória no clássico dá uma sobrevida ao Flamengo no Campeonato Carioca. A equipe, que somava apenas um ponto na competição, alcançou a marca de quatro pontos, e assim, subiu da sexta para a terceira colocação do Grupo B.