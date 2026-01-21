Diego Souza solta o verbo após vitória do Flamengo contra o Vasco: 'Não precisa de ajuda'

Ex-atacante que jogou por diversos clubes do futebol brasileiro, Diego Souza, é torcedor declarado do Vasco. Após a vitória do Flamengo sobre o Cruz-Maltino, pelo Campeonato Carioca, no Clássico dos Milhões, o ex-atleta desabafou através de suas redes sociais. O jogo terminou em 1 a 0 para o Rubro Negro.

Confira o que disse Diego Souza, sobre o lance em que o juiz expulsa Cauan Barros, após falta sem bola em Carrascal:

Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco?

O clássico começou em ritmo intenso. Logo aos três minutos, o Vasco assustou: Piton lançou Andrés Gómez pela esquerda, o colombiano ganhou em velocidade e finalizou na trave. Na sequência do lance, o assistente marcou impedimento. A resposta do Flamengo veio rapidamente. Após cobrança de escanteio, a bola desviou em Léo Pereira e obrigou Léo Jardim a fazer uma grande defesa no canto esquerdo.

Com mais posse de bola, o Flamengo passou a pressionar e criar as melhores oportunidades, mas pecava na finalização. Aos 14 minutos, Paulo Henrique errou um passe no ataque, o Rubro-Negro puxou contra-ataque rápido, Royal cruzou pela direita e Cebolinha cabeceou no canto, novamente parando em Léo Jardim, que vivia noite inspirada.

O Vasco também voltou a levar perigo. Andrés Gómez encontrou Paulo Henrique em profundidade, GB apareceu nas costas da zaga e ficou cara a cara com Rossi, mas finalizou para fora. Pouco depois, o Flamengo respondeu mais uma vez: Royal cruzou, Bruno Henrique cabeceou com quique no chão e Léo Jardim operou outro verdadeiro milagre.

Após a parada técnica, o ritmo da partida caiu, e o primeiro tempo terminou com equilíbrio no placar, apesar da superioridade rubro-negra.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu mais cadenciado, com o Flamengo controlando a posse. Aos sete minutos, o lance que mudou a partida: Cauan Barros acertou uma solada na panturrilha de Carrascal durante uma arrancada do meia rubro-negro. O árbitro Bruno Arleu de Araújo interpretou o lance como agressão e expulsou o volante vascaíno, decisão muito contestada pelos jogadores do Vasco.

Com um homem a mais, o Flamengo passou a dominar completamente a partida. Para recompor o meio-campo, Fernando Diniz sacou GB e colocou Hugo Moura, fazendo o Vasco baixar suas linhas e se defender de forma mais compacta. Ainda assim, as chances seguiram surgindo. Aos 11 minutos, Cebolinha deixou Hugo Moura e Thiago Mendes para trás e finalizou pela rede do lado de fora.

A pressão rubro-negra finalmente surtiu efeito aos 23 minutos, quando Carrascal aproveitou o espaço e marcou o gol da vitória. O Vasco sentiu o impacto e passou a sofrer ainda mais. Na sequência, Samuel Lino girou sobre a marcação, invadiu a área e parou em mais uma grande defesa de Léo Jardim.

O goleiro vascaíno seguiu sendo o principal destaque da equipe. Aos 33 minutos, Pedro brigou contra três defensores, ganhou a disputa e rolou para Plata finalizar no cantinho, mas Léo Jardim apareceu novamente para evitar um placar mais amplo.