Ex-jogador questiona revolta de jogadores do Flamengo com Paulinho: 'Ninguém'

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0, no último domingo (25), dentro do Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. No confronto, o atacante Paulinho marcou o último gol alviverde e protagonizou uma polêmica ao fazer um gesto de silêncio em direção aos torcedores rubro-negros durante a comemoração.

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O gesto do atacante do Palmeiras fez se instaurar uma confusão generalizada no gramado. Jogadores do Flamengo não gostaram da atitude e foram cobrar satisfação. Durante a programação da ESPN, da última segunda-feira (25), o ex-jogador Zé Elias defendeu Paulinho e questionou a postura dos atletas rubro-negros.

— O Paulinho não desrespeitou ninguém. Por que os jogadores do Flamengo não falaram nada quando a torcida xingava os jogadores do Palmeiras e vaiava o Andreas Pereira? E o Paulinho é vascaíno, todo mundo sabe — disse o ex-jogador.

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Paulinho em comemoração de gol na partida entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

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Texto por: Lucas Bayer

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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