Conselho deliberativo do Atlético aprova aporte e nova composição da SAF: confira detalhes

Na noite desta segunda-feira (25), membros do Conselho Deliberativo do Atlético se reuniram na Arena MRV para discutir o balanço financeiro da SAF e o novo aporte que será realizado pela família Menin.

Na noite desta segunda-feira (25), membros do Conselho Deliberativo do Atlético se reuniram na Arena MRV e aprovaram o aporte da família Menin na SAF atleticana. O aporte R$ 530 milhões será principalmente para pagamento de dívidas bancárias.

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Além da injeção, os conselheiros também aprovaram aprovaram o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício de 2025.

Após a reunião, Pedro Daniel, CEO do clube detalhou o encontro e o aporte que será realizado por Rafael e Rubens Menin:

— Reunião bem importante para o Atlético, uma demonstração de união muito grande, Associação, SAF e Instituto Galo. Aprovação do aporte de 530 milhões, basicamente para pagamento de dívida bancária, a mais onerosa que machuca a SAF no dia a dia. Quase 90% será para a dívida e o restante para investimentos que a gente já fez, nas últimas janelas e no ecossistema do futebol — disse Pedro Daniel

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Com o novo aporte de recursos a nova composição da SAF passa a ser distribuída da seguinte maneira:

Rubens e Rafael Menin (2Rs): 83,5%

Associação: 10%

Outros: 6,5%

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Dívida do Atlético

Entre contratações, vendas e outros compromissos financeiros, como juros bancários e tributos, a dívida total do Atlético cresceu cerca de R$ 403 milhões entre 2024 e 2025. Em 2024, o valor era de R$ 1,369 bilhão e, ao fim de 2025, subiu para R$ 1,772 bilhão.

Confira o perfil da dívida do clube:

Dívida bancária: R$ 654 milhões

Tributário: R$ 487 milhões

Arena MRV: R$ 387 milhões

Compra e venda de atletas: R$ 243 milhões

camisa do Atlético no escudo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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