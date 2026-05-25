Vampeta é sincero após cena envolvendo Renato Gaúcho no Vasco: 'Não vai'

O Vasco perdeu para o RB Bragantino por 3 a 0, no último domingo (24), em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o técnico Renato Gaúcho foi alvo de críticas e chegou a ser alvo de objetos jogados no gramado. O ex-jogador Vampeta comentou sobre a atual situação do técnico no Cruz-maltino.

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Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan, o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira fez um alerta a Renato Gaúcho. Vampeta questionou decisões recentes do treinador, como abrir mão da disputa da Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

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— O Renato não pode pegar uma instituição como o Vasco, que não vai ser campeão Brasileiro. O padrão do clube hoje é para brigar por este título? Não. Então, a Sul-Americana tem valor... O torcedor, que comparece e vai a todos os jogos, vê que o time não ganha. Olha para a tabela e a equipe está quase na zona de rebaixamento — iniciou o atual comentarista, antes de completar.

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— Mas aí, o Renato abre mão da Sul-Americana, não viaja. Há a possibilidade, sim, de ganhar esse torneio. E a Copa do Brasil também. O Vasco foi vice ano passado. A diretoria tem que contestar essas decisões. Aí querem que o torcedor bata palma? Não vai — concluiu.

Renato Gaúcho como treinador do Vasco em 2026 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como foi Vasco x RB Bragantino?

Texto por: Fernanda Gondim

O Vasco teve muita dificuldade em todos os setores no primeiro tempo e esbarrou nas próprias limitações técnicas. Fisicamente abaixo, a equipe carioca viu o Bragantino dominar o jogo. A partir dos 40 minutos, as investidas do Red Bull cresceram, empilhando boas chances que, quase sempre, pararam nas mãos de Léo Jardim. Mas, aos 46, veio a finalização precisa de Rodriguinho para abrir o placar. O meia conduziu a bola do meio do campo até a intermediária da grande área, onde encontrou confiança, encheu o pé e acertou um chutaço no lado esquerdo do goleiro Cruz-Maltino. Perdendo por 1 a 0, a equipe de Renato Gaúcho saiu vaiada para o vestiário, com destaque para o lateral-esquerdo Lucas Piton, que recebeu um uníssono xingamento da torcida.

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O segundo tempo começou com um volume de jogo ainda maior para o Bragantino, que chegou a acertar uma bola na trave, aos 5 minutos, novamente com Rodriguinho. Poucos minutos depois, o Vasco teve a chance de empatar, mas Spinelli finalizou para fora, como já havia feito no 1° tempo. O domínio do Bragantino se manteve, justificando o segundo gol, aos 15 minutos. Isidro Pitta recebeu na pequena área e chapou para o gol. Após sofrer o segundo gol, o Vasco parecia querer reagir. Teve duas chances claras de gol na pequena área, com Spinelli e Brenner, mas ambos os atacantes desperdiçaram as finalizações. Nos minutos finais, o Bragantino recebeu um pênalti a seu favor, mas Eduardo Sasha isolou a cobrança.

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