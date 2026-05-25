Ivete Sangalo no jogo do Brasil; veja histórico da cantora em eventos esportivos

A cantora Ivete Sangalo será a atração principal do pré-jogo da Seleção Brasileira, que enfrenta o Panamá no próximo domingo (31), no Maracanã. A apresentação fará parte do evento de despedida oficial da equipe antes do embarque para a disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. A cantora já fez outras aparições em jogos do Brasil e eventos esportivos de grande porte.

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A apresentação faz parte da nova campanha de marketing de patrocinador oficial da CBF.

Para o público que não for ao Maracanã, a transmissão do espetáculo começará a partir das 16h30 (de Brasília) por meio de uma dinâmica multiplataforma. O show será transmitido ao vivo no Multishow, com sinal aberto do canal disponível no Globoplay. Na TV Globo, os melhores momentos da apresentação serão exibidos em inserções da marca durante os intervalos do 'Domingão com Huck' e do Fantástico.

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Ivete Sangalo se apresentou na final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil (Foto: Fernando Soutello/Agif/Folhapress)

Ivete Sangalo em Brasil x Chile em 2025

Não será a primeira vez que Ivete Sangalo canta no Maracanã em um jogo da Seleção Brasileira. Em setembro do ano passado, a cantora se apresentou durante a partida entre Brasil e Chile, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

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Na ocasião, a cantora também cantou antes do jogo, falou da sua proximidade com a Seleção e ainda deixou um palpite para o placar que, por pouco, não se concretizou. A equipe de Carlo Ancelotti venceu por 3 a 0, com gols de Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.

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— Fico feliz de minha música ter uma relação direta com o esporte. Minha relação com o esporte é intensa, é diária — iniciou Ivete.

— (Vai ser) 4 a 0 para o Brasil. Forçona aí, grande técnico, vamos com tudo, um beijo para os jogadores. Essa rapaziada entra em campo para ganhar. Minha torcida está sempre com vocês. Vamos levantar essa poeira aí! — finalizou em entrevista à Ge TV antes do confronto.

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Show na Copa do Mundo de 2014

Outro evento esportivo importante no qual Ivete Sangalo marcou presença foi a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. A cantora se apresentou na cerimônia de encerramento que antecedeu a final entre Alemanha e Argentina, também no Maracanã. Na ocasião, a artista foi ao palco, ao lado do mascote da edição, o Fuleco, e cantou alguns dos seus sucessos junto de grandes nomes da música, como Shakira, Carlinhos Brown, Alexandre Pires e outros.

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O jogo terminou com o título da seleção alemã, com gol solitário de Mario Gotze na prorrogação da partida.

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