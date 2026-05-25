Escalação: Abel aguarda convocações e irá alternar equipe antes da Copa

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comandará a equipe em dois compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo. O primeiro deles será contra o Junior Barranquilla, em duelo decisivo na corrida por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O segundo será diante da Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

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Para a decisão na Copa Libertadores, a comissão técnica ainda contará com os jogadores convocados para o Mundial. Até o momento, o Palmeiras possui apenas o colombiano Arias selecionado, mas ainda pode perder outros sete nomes, incluindo Flaco López, artilheiro da equipe na temporada.

Com oito pontos em cinco rodadas, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo F, atrás do Cerro Porteño, já classificado, que soma dez pontos. Uma vitória simples garante a classificação da equipe de Abel Ferreira ao mata-mata. A primeira colocação da chave, por sua vez, dependerá de uma combinação de resultados envolvendo a outra partida.

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Abel Ferreira irá utilizar pela última vez no primeiro semestre força máxima. Com isso, a escalação do Palmeiras para o próximo compromisso será semelhante à da equipe que venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã.

— Não sei como os treinadores (das seleções classificadas para a Copa do Mundo) se conectam com eles (jogadores do Palmeiras). Sei que alguns entraram em contato, faz parte. Minha responsabilidade é cuidar das partidas de toda forma. Calendário, lesões, convocatórias, está tudo interligado. Olhe para o banco e não veja as mesmas oportunidades de tempos atrás. Não é só o Palmeiras que sofre disso — explicou Abel Ferreira.

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Palmeiras terá mudanças na escalação em relação ao time que derrotou o Flamengo no Maracanã (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Escalação alternativa para enfrentar a Chapecoense

No último duelo antes da pausa, Abel Ferreira terá um trio de titulares suspensos, que se soma às ausências dos convocados. O goleiro Carlos Miguel e os meias Andreas Pereira e Marlon Freitas receberam o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo e cumprem suspensão automática.

O Palmeiras encara a Chapecoense no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A equipe liderada por Abel Ferreira soma atualmente 38 pontos, sete à frente do Flamengo, segundo colocado, que possui uma partida a menos em relação aos paulistas.

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