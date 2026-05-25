Conmebol multa Abel Ferreira por gesto obsceno em Palmeiras x Sporting Cristal

A Conmebol aplicou multa de 15 mil dólares e advertência ao técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. A Comissão Disciplinar da entidade julgou o treinador nesta segunda-feira (25) por um gesto feito ao atacante Flaco López durante a vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, pela Libertadores.

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O treinador mostrou o dedo do meio para o jogador na comemoração do primeiro gol da partida. A Comissão Disciplinar enquadrou Abel Ferreira no Artigo 11.2, literais B e C do Código Disciplinar, por "comportar-se de forma ofensiva". A entidade havia aberto o processo disciplinar no início do mês. O próprio técnico confirmou a ação em entrevista após o jogo.

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— É o jogador que mais dou na cabeça. Viram ele fazer assim (mostrando um "joinha") para mim? Eu fiz um gesto para ele. Porque cobro muito ele — afirmou o treinador.

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Abel Ferreira pediu desculpas publicamente quando voltou a conceder entrevistas após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro.

— Pedir desculpa pelo gesto que fiz no último jogo. Não foi para provocar ninguém, mas a imagem foi tão fechada, que queria pedir desculpa pelo meu gesto. Foi um erro, mesmo sem querer provocar ninguém. É o treinador do Palmeiras entender que é muito mais do que um treinador de futebol e, por isso, reconhecer meu erro — declarou.

O Palmeiras informou que não recorrerá da decisão. O clube optou por não contestar a punição diante do Comitê de Apelação da Conmebol. Caso houvesse recurso, haveria uma cota adicional de 3 mil dólares para apelação. O valor da multa será debitado automaticamente do montante que o Palmeiras tem a receber da entidade referente a direitos de transmissão e patrocínio.

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Abel Ferreira em Palmeiras x Cerro Porteño pela Copa Libertadores (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Caso recorrente de Abel Ferreira

Esta é a segunda punição disciplinar aplicada a Abel Ferreira pela Conmebol em 2026. Em abril deste ano, o treinador recebeu advertência formal por infração ao mesmo Artigo 11.2, mas nos literais D e F do Código Disciplinar. A punição ocorreu devido a críticas ao VAR.

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Naquela ocasião, Abel Ferreira havia mencionado o "VAR que não funcionou da Conmebol". O técnico fez referência à final da Libertadores de 2025, quando a arbitragem não foi chamada para analisar um lance de possível expulsão de Erick Pulgar.

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