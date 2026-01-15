Ex-jogador do Flamengo faz oito tatuagens em homenagem ao clube

O ex-atacante do Flamengo, Juninho, novo jogador do Pumas, do México, marcou na pele o seu amor pelo Rubro-Negro. Foram oito taças conquistadas pela equipe de Filipe Luís, com a participação do jogador, que viraram tema da sua tatuagem. Dentre as conquistas estão a Copa Libertadores de 2025, o Campeonato Brasileiro do mesmo ano, as taças conquistadas durante a disputa do Intercontinental, e outras mais. Veja;

continua após a publicidade

➡️ Flamengo liga alerta e tem dilema após resultados ruins no Carioca

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A equipe mexicana pagou 5 milhões de euros pela contratação do atacante. Após o acerto, Juninho se despediu do Flamengo por meio de seu perfil nas redes sociais, com extenso agradecimento aos torcedores e companheiros. O jogador garantiu ter vivido um sonho no Rubro-Negro. Confira o texto abaixo:

"Ciclo encerrado com a certeza de que vivi um sonho. Vestir o Manto Sagrado não é para qualquer um, e eu tive a honra de fazer parte dessa história vitoriosa de 2025. Vim para o Flamengo para realizar um sonho de criança jogar no Maracanã e ganhar títulos, sonho que dinheiro nenhum compra. Fui privilegiado por viver algo que jamais em minha vida pensei que viveria. Conheci grandes jogadores, que até pouco tempo via pela TV, vi histórias de lendas do clube e pude dividir vestiário com muitos jogadores dos quais sou fã. E, sim, eu vivi tudo isso e agradeço a todos."

continua após a publicidade

➡️ Mauro Cezar analisa venda de Wallace Yan, do Flamengo: 'Notícia surpreendeu'

Passagem de Juninho pelo Flamengo

No início deste ano, o Flamengo pagou 5 milhões de euros ao Qarabag por Juninho, mesmo valor que receberá pela venda. Contratado após bom desempenho no futebol do Azerbaijão, somou 32 jogos e quatro gols em 2025. Teve momentos pontuais de destaque, como o gol na final do Carioca diante do Fluminense e o tento decisivo contra o Deportivo Táchira no primeiro jogo da Libertadores.

Juninho se despediu do Flamengo (Foto: Pedro de Andrade/CRF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real