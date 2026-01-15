Torcida do Cruzeiro manda recado a Tite após vitória: 'Nitidamente'

Depois de estreia com derrota, o Cruzeiro venceu a Tombense por 2 a 1 e se recuperou no Campeonato Mineiro. Mais uma vez com time alternativo, o Cabuloso abriu dois gols de vantagem, levou susto, mas garantiu o resultado. Após a partida, muitos torcedores mandaram recados ao técnico Tite.

Os gols da Raposa foram marcados por Kaique Kenji e Japa, enquanto o da equipe de Tombos foi feito por Pedro Oliveira. A vitória do Cruzeiro marcou a estreia do atacante Chico da Costa, que defendeu as cores do Mirassol em 2025.

Nas redes sociais, o desempenho de alguns jovens foi muito comentado pela torcida do Cruzeiro. Os jovens Japa e Kenji foram os mais aclamados, e Tite recebeu alguns pedidos especiais sobre esses jogadores. Veja os comentários abaixo:

Tite na vitória do Cruzeiro contra a Tombense (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Como foi o jogo

Completamente diferente do que aconteceu contra o Pouso Alegre, a Raposa saiu na frente logo cedo com um gol de Kaique Kenji, Mesmo com a vantagem, o Cruzeiro seguiu na pressão e ampliou com Japa.

Na segunda etapa, o Cruzeiro seguiu melhor e chegou a acertar a trave em chute de Kauã Moraes. Entretanto, Pedro Oliveira, de falta, recolocou o Tombense no jogo.

Estreante da noite no Cruzeiro, Chico da Costa quase fez uma pintura no Parque do Sabiá no primeiro lance do jogo. Ele recebeu cruzamento de Kauã Moraes, dominou no peito e tentou de calcanhar, mas o goleiro Douglas fez boa defesa e a zaga afastou o perigo.

Aos sete minutos, a Raposa voltou a assustar, desta vez em bola parada pela direita. Japa alçou bola na área, na segunda trave, e Jonathan Jesus cabeceou em cima da defesa. Mas dois minutos depois, a defesa dos mandantes não conseguiu impedir o 1 a 0 para o Cruzeiro. Japa passou para Kenji, que da entrada da área chutou forte com bico do pé direito no canto direito de Douglas Marques, que nada pôde fazer.

Mesmo com a vantagem, o Cruzeiro seguiu pressionando. Em bola lançada por Otávio de muito longe, Kauã Moraes fez o facão e recebeu na área, finalizou bem, mas o goleiro do Tombense salvou com o pé. Se o lateral não conseguiu marcar, deu assistência pouco tempo depois. Kauã Moraes começou a jogada que passou por Arroyo e tocou para Japa finalizar da entrada da área e contar com um desvio para fazer 2 a 0.

A primeira finalização do Tombense contra o Cruzeiro veio apenas aos 30 minutos, quando Gustavo Xavier tentou de longe, mas Otávio encaixou com segurança. Estreante, Chico da Costa teve sua primeira oportunidade na reta final da primeira etapa, quando Ryan Guilherme roubou a bola em pressão na saída adversária e o camisa 91 tentou de fora da área, mas chutou por cima do travessão.

Pouco tempo depois, Pedro Oliveira bateu de perna esquerda, a bola desviou em João Marcelo e tirou o goleiro Otávio do lance. Com o gol, a equipe de Tombos se empolgou e passou a chegar com mais frequência ao ataque.

No embalo, Jupi, em seu primeiro lance, chutou forte da entrada da área à direita do gol. Com a queda de rendimento, Tite colocou jogadores descansados em campo, modificando praticamente todo o ataque, mantendo apenas Arroyo. Nos acréscimos, Rayan Lelis teve a chance de matar o jogo para o Cruzeiro, mas sozinho na área, tirou muito do goleiro e errou o alvo.