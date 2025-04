Ex-jogador detona arbitragem brasileira: ‘Nível horroroso’

A arbitragem do futebol brasileiro é extremamente criticada há anos. Porém, na opinião do ex-jogador Caio Ribeiro, hoje comentarista do Grupo Globo, o nível atual é "horroroso". Durante o programa 'Troca de Passes', do SporTV, o profissional comentou sobre o polêmico lance no duelo entre Sport e Fortaleza, pela sexta rodada do Brasileirão.

- O nível da arbitragem, é horroroso, são erros crassos. Eu acho que a CBF está correndo um risco gravíssimo de acabar com a credibilidade do campeonato. Têm grandes jogadores, grandes camisas, grandes investimentos, entradas de SAFs, e os erros a cada rodada são absurdos - criticou Caio Ribeiro.

Atuação da arbitragem em Sport x Fortaleza

O lance polêmico aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Pikachu aproveitou um erro da defesa do Sport para finalizar na pequena área. O chute do camisa 22 do Fortaleza acertou o travessão, mas posteriormente, ficou a inconclusão se a bola tinha entrado no fundo do gol ou não.

Foi então, que Matheus Delgado Candançan, árbitro da partida, foi chamado a beira do campo para rever o lance. Após pouco mais de oito minutos de revisão, a autoridade máxima da partida optou por manter a decisão de campo e não dar o possível gol do Fortaleza na partida.

Titi e Paciência em Sport x Fortaleza (foto: Rafael Vieira/AGIF)

A decisão revoltou alguns telespectadores que acompanhavam o jogo. Imagens fornecidas pela transmissão do Premiere mostram um suposto erro da arbitragem na marcação do "não" gol.

Até o momento da publicação desta matéria, a CBF ainda não divulgou o áudio da cabine de vídeo sobre o lance. De acordo com a transmissão da partida, o quarto árbitro informou que o gol foi anulado por conta da ausência de uma imagem conclusiva.

Vale destacar, que o Campeonato Brasileiro ainda não possui a tecnologia que determina se a bola entrou, ou não, no gol. Determinado recurso viabilizaria uma maior precisão da marcação, tendo em vista que, a arbitragem não ficaria refém apenas da imagem do lance.