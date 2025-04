O Fortaleza ficou no 0 a 0 com o Sport, na noite deste sábado (26), pela sexta rodada do Brasileirão. O jogo na Ilha do Retiro ficou marcado por um lance duvidoso de bola na linha do gol. O Tricolor realizou uma postagem nas redes sociais sobre o tema e apontou "falha" da arbitragem, que não assinalou o tento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Na publicação, o clube afirmou que a decisão da arbitragem é "simplesmente inacreditável". O texto ressalta que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo e que "erros como esses são inaceitáveis".

Confira abaixo o texto do Fortaleza sobre a arbitragem na integra:

É simplesmente inacreditável o que o Brasil inteiro viu diretamente da Ilha do Retiro: a bola passa a linha e, com direito a checagem em vídeo, a arbitragem não marca o gol para o Fortaleza.

continua após a publicidade

O Brasileirão é um dos maiores campeonatos nacionais do mundo, um dos mais difíceis, e erros como esses são inaceitáveis. Sentimento de revolta que reflete nos atletas em campo e em toda Nação Tricolor.

É uma falha que, independente da situação que vive o futebol brasileiro, não pode acontecer em qualquer circunstância.

Sport x Fortaleza: como foi o lance que gerou polêmica com a arbitragem

O momento polêmico, que foi a melhor chance do Fortaleza no jogo, ocorreu no 2º tempo. Yago Pikachu recebeu de Lucero e chutou forte. A bola bateu no travessão, na linha e voltou para o campo. O jogo seguiu e, quando o lance parou, o árbitro de vídeo entrou em ação para conferir.

continua após a publicidade

Barletta e Lucas Sasha em Sport x Fortaleza (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Minutos depois, o árbitro Matheus Delgado Candançan foi chamado para o VAR. Por falta de imagens mais conclusivas, a decisão de campo foi mantida pelo juiz e o placar seguiu inalterado.