PC Oliveira opina sobre polêmica em Botafogo x Fluminense

A vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 0, deste sábado (26), no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão, foi marcada por polêmica de arbitragem. Na saída de campo, a equipe tricolor reclamou bastante de um possível pênalti não marcado em cima de John Arías.

Para o clássico carioca, o responsável pela arbitragem foi Bruno Arleu de Araújo. Apesar das reclamações em campo, Paulo César de Oliveira, especialista dos canais Globo, concordou com a marcação de campo. Para ele, o atleta do Fluminense não recebeu um contato faltoso no lance.

- É um lance que sempre vai causar muito debate e discussão. Dois aspectos que chamo atenção. Primeiro é o posicionamento do Bruno Arleu no lance. E a outra coisa é para movimentação do Arías. Atrasar a passada não impede a marcação do pênalti, mas pra mi o Gregore não dá um "trancão", e também não tempo hábil para impedir o próprio movimento - analisou o especialista.

A polêmica teve origem por conta de um toque de Gregore nas costas de Arías. O choque aconteceu dentro da pequena área, quando o atleta colombiano se direcionava para arrematar para o gol. Após o contato, o camisa 21 do Fluminense vai ao chão.

O lance gerou bastante polêmica dentro e fora de campo. Dentro das quatro linhas, os jogadores tricolores reclaram de forma incisiva com o árbitro. O mesmo cenário se repetiu nas redes sociais, onde torcedores se revoltaram com a ausência da marcação da penalidade.

Botafogo x Fluminense

Em campo, a equipe do técnico Renato Paiva dominou o confronto. Os atletas Vitinho e Savarino marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o alvinegro assume provisoriamente a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Fluminense deixa escapar a possibilidade de empatar em número de pontos com o Palmeiras, atual líder da competição.