“Prejudicou a gente”, diz Tinga, do Fortaleza, sobre arbitragem

Sport e Fortaleza empataram em 0 a 0 na noite deste sábado (26), na Ilha do Retiro, em compromisso válido pela sexta rodada do Brasileirão. Tinga, capitão do Tricolor, falou sobre a decisão da arbitragem em lance duvidoso no 2º tempo, quando o time poderia ter feito o primeiro gol do jogo.

— Eu não sei o que acontece. Daqui dá para ver que a bola está atrás da trave. E ela entra toda. As imagens da televisão dizem que foi gol. Ele demorou oito minutos e falou que o VAR não tinha nenhuma câmera conclusiva. A gente fica a mercê da tecnologia. Na Europa, todo mundo usa bola com chip, que no relógio já dá o gol. Acho que a gente está muito atrás. A gente vem de um torneio da Conmebol e o VAR é muito mais rápido - afirmou o atleta.

— A gente tem que prestar mais atenção, cuidar do Campeonato Brasileiro. A gente está em um momento difícil e um resultado de três pontos iria valer muito para nós. Prejudicou a gente. Ele falou para nós que, como não tem imagens conclusivas, fica o resultado do campo. Não deu o gol. Não sei quais as imagens que tem no VAR. Um estádio não pode ter jogo de Campeonato Brasileiro se não tem uma câmera exclusiva, que dá o gol. A gente fica preocupado com o Campeonato Brasileiro. Precisamos melhorar - disse o defensor do Fortaleza.

O momento polêmico, que foi a melhor chance do Fortaleza no jogo, ocorreu no 2º tempo. Yago Pikachu recebeu de Lucero e chutou forte. A bola bateu no travessão, na linha e voltou para o campo. O jogo seguiu e, quando o lance parou, o árbitro de vídeo entrou em ação para conferir.

Minutos depois, o árbitro Matheus Delgado Candançan foi chamado para o VAR. Por falta de imagens mais conclusivas, a decisão de campo foi mantida pelo juiz e o placar seguiu inalterado. Com reclamações do time cearense, a partida continuou e não teve seu marcador alterado.