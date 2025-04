Sport e Fortaleza protagonizaram um empate sem gols, neste sábado (26), na Ilha do Retiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, as ações em campo foram ofuscadas por uma marcação controversa da arbitragem.

O lance polêmico aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Pikachu aproveitou um erro da defesa do Sport para finalizar na pequena área. O chute do camisa 22 do Fortaleza acertou o travessão, mas posteriormente, ficou a inconclusão se a bola tinha entrado no fundo do gol ou não.

Foi então, que Matheus Delgado Candançan, árbitro da partida, foi chamado a beira do campo para rever o lance. Após pouco mais de oito minutos de revisão, a autoridade máxima da partida optou por manter a decisão de campo e não dar o possível gol do Fortaleza na partida.

A decisão revoltou alguns telespectadores que acompanhavam o jogo. Imagens fornecidas pela transmissão do Premiere mostram um suposto erro da arbitragem na marcação do "não" gol. Veja a repercussão do caso abaixo:

Atuação do VAR no gol anulado

Até o momento da publicação desta matéria, a CBF ainda não divulgou o áudio da cabine de vídeo sobre o lance. De acordo com a transmissão da partida, o quarto árbitro informou que o gol foi anulado por conta da ausência de uma imagem conclusiva.

Vale destacar, que o Campeonato Brasileiro ainda não possui a tecnologia que determina se a bola entrou, ou não, no gol. Determinado recurso viabilizaria uma maior precisão da marcação, tendo em vista que, a arbitragem não ficaria refém apenas da imagem do lance.