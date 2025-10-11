Campeão pela Seleção Brasileira exalta atacante: ‘Nossa grande esperança’

Gilberto, ex-jogador da Seleção Brasileira, falou sobre o atual momento da equipe de Carlo Ancelotti. Durante o evento beneficente entre Brasil e Itália, da última sexta-feira (10), no Maracanã, o antigo lateral apontou os principais nomes da safra para a próxima Copa do Mundo de 2026.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O campeão da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações de 2005 destacou Vini Jr, Raphinha e Estevão como os principais jogadores. Ele destacou o atual jogador do Chelsea, como a grande esperança para o Mundial.

- Acho que temos grandes nomes mas não conseguimos ainda criarmos uma cara do time. Mas estamos falando de Vini Jr, Raphinha e Estevão, que já chegou chegando na Inglaterra. É importante essa adaptação rápida. Acho que é uma grande esperança nossa - disse o ex-jogador, antes de completar.

- Ele é um jogador acima do nível dos demais. Além disso, ele também tem uma cabeça, um perfil, de um atleta que sabe o que quer. Apesar de ser jovem. Temos jogadores que tem muito talento, atletas jovens, mas acabam perdendo o momento por conta dessa condição - concluiu.

Como foi Seleção Brasileira x Coréia do Sul?

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo para a Seleção Brasileira.

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estêvão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção Brasileira.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol da Seleção Brasileira.