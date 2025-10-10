Jorginho dá recado a Paulo Henrique após estreia na Seleção Brasileira: ‘Ele precisa’

Vivendo grande fase com a camisa do Vasco, o lateral Paulo Henrique fez sua estreia pela Seleção Brasileira no primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, contra a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10). Horas depois, no Maracanã, antes de jogo festivo entre Brasil e Itália, o lateral Jorginho falou sobre o futuro do PH.

— Tá em aberto (convocação para a Copa do Mundo). Ele é um jogador muito forte na marcação – acho que é a primeira coisa que um lateral precisa ter. Porque hoje em dia sempre se pensa muito no ataque, nessa questão da marcação em linha alta. Não tenho dúvidas de que isso é muito importante. Mas, em primeiro lugar, o lateral é um defensor. Então ele precisa ser um excelente marcador, e ele é muito bom defensivamente. Faz a cobertura muito bem dos zagueiros e, ao mesmo tempo, percebo que dentro de campo é um cara que se comunica muito – o que é fundamental pra um lateral, principalmente quando tá sendo atacado pelo lado esquerdo, já que ele é um lateral-direito. Ele tem muita visão do que tá acontecendo no jogo. Ofensivamente também é muito bom. É bom no um contra um e tem melhorado cada vez mais a decisão final. No último terço do campo, tem tomado as melhores decisões. Creio que, quanto mais ele aprimorar isso – essa questão da marcação, da comunicação e, principalmente, a parte ofensiva no último terço do campo, tomando as melhores decisões – com certeza ele vai estar entre os escolhidos pra Copa do Mundo — disse Jorginho.

De olho na preparação para a Copa do Mundo de 2026, os comandados de Carlo Ancelotti têm mais um teste pela frente e voltam a campo na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), contra o Japão.

Como foi a goleada da Seleção Brasileira?

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo.

O Brasil entrou em campo contra a Coreia do Sul com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção.

