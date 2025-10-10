menu hamburguer
Romário dá ‘aula’ de futebol com hat-trick em Brasil x Itália no Maracanã

Baixinho foi estrela de jogo beneficente

Dia 10/10/2025
20:54
Romário em Brasil x Itália (Foto: Reprodução)
imagem cameraRomário em Brasil x Itália (Foto: Reprodução)
O Maracanã viveu uma noite nostálgica e emocionante nesta sexta-feira (10), durante a "Partida do Coração", evento beneficente que reuniu lendas do futebol de Brasil e Itália em prol da inclusão social e do acesso ao esporte para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Em campo, o time brasileiro venceu por 8 a 3, com direito a uma atuação inspirada de Romário, o grande astro da noite. O “Baixinho” marcou um golaço de cobertura, levantando o público presente e mostrando que o talento segue intacto. A parceria com Edilson Capetinha também foi um dos pontos altos do jogo — os dois protagonizaram jogadas de efeito e comandaram a vitória verde e amarela.

Além das estrelas históricas da Seleção Brasileira — como Zico, Bebeto, Cafu, Lúcio e Juninho Paulista —, o evento também contou com a presença de Ludmilla, que entrou em campo e animou ainda mais a festa no Maracanã.

Do lado italiano, Baggio, Materazzi e Panucci foram os principais destaques, mas não conseguiram segurar o ímpeto ofensivo brasileiro.

Mais do que um espetáculo esportivo, a partida marcou um reencontro simbólico entre Romário e Roberto Baggio, protagonistas da final da Copa do Mundo de 1994, e reforçou a união entre Brasil e Itália em uma celebração de solidariedade e paixão pelo futebol.

