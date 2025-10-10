Torcedores apontam ‘erro’ na estreia de Paulo Henrique pela Seleção Brasileira; veja

Peça fundamental na equipe titular do Vasco, Paulo Henrique fez sua estreia pela Seleção Brasileira na goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul. O lateral entrou na vaga de Vitinho, no decorrer da segunda etapa, e causou boas impressões nas redes sociais. No entanto, os internautas também apontaram para um erro na camisa do defensor.

Vestindo a camisa 13, alguns torcedores perceberam que os números estavam desalinhados. Na visão de um dos internautas, parece que pegaram uma camisa de número três e fixaram o número um na frente, de maneira improvisada. Outro torcedor também se mostrou incomodado com o alinhamento dos números. Confira abaixo.

Em uma visão geral, as primeiras impressões sobre o lateral foram positivas. De acordo com os internautas, Paulo Henrique correspondeu às expectativas e soube aproveitar as oportunidades que apareceram. De olho na preparação para a Copa do Mundo de 2026, os comandados de Carlo Ancelotti têm mais um teste pela frente e voltam a campo na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), contra o Japão.

Como foi a goleada da Seleção Brasileira?

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo.

O Brasil entrou em campo contra a Coreia do Sul com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estevão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada do Brasil. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol.



