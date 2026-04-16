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Torcedores reclamam de escalação de Leo Jardim para Flamengo x Medelín

Equipes se enfrentam pela Libertadores

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/04/2026
20:46
Atualizado há 2 minutos
HISTÓRICO! 🇧🇷⚪ Brasileiro alcança marca em vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City nesta quarta-feira (11) Leonardo Jardim - Flamengo
imagem cameraLeonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
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O Flamengo enfrenta o Independiente Medelín nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Para a ocasião, o técnico Leonardo Jardim optou por iniciar a partida com os laterais Emerson Royal e Ayrton Lucas. A decisão incomodou parte da torcida.

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Os dois jogadores são constantes alvos de torcedores do clube carioca. Ambos vivem momentos em baixa e colecionam partidas com baixo desempenho na atual temporada. Diante do cenário, parte da torcida do Flamengo demonstrou preocupação com a presença dos atletas.

O Rubro-Negro vai à campo para enfrentar o Independiente Medelín da seguinte forma: Rossi; no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; na defesa, Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; no meio, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique; no ataque.

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Veja a repercussão abaixo:

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