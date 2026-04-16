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Veja gols de Flamengo x Independiente Medellín: Arrascaeta amplia vantagem

Equipés se enfrentam pela Libertadores

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/04/2026
21:58
Atualizado há 2 minutos
Lucas Paquetá comemora gol em Flamengo x Independiente Medelín (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
imagem cameraLucas Paquetá comemora gol em Flamengo x Independiente Medelín (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
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O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra o Independiente Medellín, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Na ocasião, o meia Lucas Paquetá foi o responsável por abrir vantagem ao Rubro-Negro e Yony González empatou a partida.

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O gol aconteceu no início da partida. O cronômetro marcava 15 minutos, quando o camisa 20 arriscou uma finalização na entrada da área adversária. O arremate saiu com precisão e parou na buchecha da rede adversária.

Veja o gol abaixo:

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A equipe colombiana chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Yony González deixou tudo igual no Maracanã. O gol do ex-Fluminense teve origem após um erro de Jorge Carrascal no meio de campo, que originou um contra-ataque fatal.

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Antes do intervalo, o Flamengo voltou a balançar as redes. Em um ataque rápido pela esquerda, Arrascaeta conseguiu avançar e chegar a linha de fundo para acertar um cruzamento preciso para Bruno Henrique marcar de cabeça, aos 44 minutos.

No segundo tempo, o Flamengo voltou a balançar as redes logo no início do retorno. Para afastar qualquer possível supresa indesejada, Arrascaeta ampliou a vantagem do Rubro-Negro no Maracanã.

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