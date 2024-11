A declaração de Filipe Luís para Gabigol que viralizou na torcida do Flamengo

Filipe Luís e Gabigol comemoram gol do atacante, minutos após discussão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 09:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O grande nome do Flamengo no título da Copa do Brasil foi Gabigol. Após a conquista do pentacampeonato neste domingo (10), o técnico Filipe Luís comentou sobre sua relação com o camisa 99 durante sua passagem pelo Rubro-Negro.

- O Gabi ficou do meu lado quatro anos e meio. Briguei com ele. Amei ele. A gente se beijou, discutiu, se xingou e ficou três meses sem se falar. O cara que eu mais convivi (no Flamengo) foi o Gabi. Meus melhores amigos eram o Diego Alves e o Diego Ribas, mas o cara que mais ficou do meu lado foi um moleque que tinha 23, 24 anos. Vivi coisas com ele que não vivi com amigos de infância. Foi muito intenso - declarou Filipe Luís, em entrevista coletiva.

Após a confirmação de que Gabigol sairia do clube, Filipe Luís exaltou a história do camisa 99 e "agradeceu" o atacante pelos dois gols no primeiro jogo da final contra o Galo. Além disso, o ex-lateral também salientou que as muitas polêmicas envolvendo o atleta nos últimos meses não diminuem em nada sua idolatria no clube, ressaltando que ele está "eternizado na história" do Flamengo.

Desde a chegada de Filipe Luís no comando time principal do Flamengo, no início de outubro, Gabigol começou a ter novas oportunidades no time carioca, diferente de quando Tite estava no cargo técnico. Segundo o atleta, o treinador não o respeitava como jogador.

Quanto Tite assumiu o Flamengo, em outubro do ano passado, evitou polêmicas e afirmou que havia conversado com Gabi sobre a ausência na convocação. Da mesma forma, o atacante desejou boas-vindas ao técnico. No entanto, a relação dos dois durante a passagem não parece ter sido das melhores. Gabigol não conseguiu engatar boa sequência e acabou perdendo espaço entre os titulares.

Gabigol na história do Flamengo

No Flamengo desde o início de 2019, Gabigol se tornou uma referência nos últimos anos de glórias do time carioca. Com mais de 300 jogos e 160 gols com a camisa rubro-negra, ele conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil, além de outros sete títulos.