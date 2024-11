Flamengo ‘toma conta’ do Rio com festas pela Copa do Brasil; veja

Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 10/11/2024 - 21:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A torcida do Flamengo dominou o Rio de Janeiro neste domingo (10) em festa pelo título da Copa do Brasil, conquistado sobre o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte. Apesar do jogo de volta ter sido disputado na casa do rival, rubro-negros se reuniram por toda a cidade, fazendo da capital fluminense um gigantesco Maracanã. Assista ao vídeo acima.

O Lance! esteve presente em diversos pontos de encontro da Nação nesta tarde. Entre eles, a tradicional Praça Vanhargem, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O vermelho e o preto já dominavam o local horas antes da bola rolar em Minas Gerais, e filas se formaram para conseguir um lugar nos bares que transmitiam a partida.

Do outro lado da cidade, as comemorações também tomaram conta do bairro da Gávea, na Zona Sul. Lá, a Betano, patrocinadora oficial da Copa do Brasil, organizou um evento para convidados rubro-negros assistirem ao duelo decisivo. A festa, contudo, se estendeu às ruas próximas à Praça Santos Dumont, onde o grito entalado de "É campeão!" se fez ouvir logo após o gol de Gonzalo Plata, que deu a vitória ao Flamengo e confirmou o título sobre o Atlético-MG.

O apito final embalou de vez as celebrações da Nação Rubro-Negra pelo Rio de Janeiro. Enquanto comemoravam a conquista, no entanto, os torcedores do Flamengo foram pegos de surpresa pela notícia que Gabigol deixará o clube para reforçar o Cruzeiro em 2025. A euforia pelo título se misturou com a tristeza de ver o ídolo partir, mas muitos opinaram que este era o momento certo para o adeus.

- Sentimento difícil de ver um ídolo indo embora, após uma passagem marcante pelo Flamengo. Mas tudo tem um início e um fim. Acho que pode até ter uma volta do Gabigol em qualquer momento. A gente está muito feliz por tudo que ele fez pelo Flamengo. Foi um ano abaixo, mas só pelos dois gols no primeiro jogo já valeu por tudo. Ele é muito decisivo - relatou um torcedor ao Lance!.

Como foi o jogo?

Em campo, o Flamengo voltou a derrotar o Atlético-MG neste domingo (10), com um golaço de Gonzalo Plata, na Arena MRV, em Belo Horizonte, desta vez por 1 a 0, e conquistou a Copa do Brasil pela quinta vez na sua história. O atacante equatoriano recebeu lançamento de Bruno Henrique, deu um drible desconcertante em Saravia e, aos 37 do segundo tempo, mandou de cavadinha para liquidar a fatura e cavar seu nome na história do Flamengo. Foi a primeira decisão de título da moderna arena atleticana, mas o carimbo é rubro-negro.