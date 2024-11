Título de Filipe Luís com o Flamengo vira assunto nos jornais da Espanha

Filipe Luís na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 08:33 • Redação do Lance!

O pentacampeonato do Flamengo na Copa do Brasil e o primeiro título de Filipe Luís como técnico profissional virou assunto entre os principais jornais da Espanha. Apesar de estar a apenas nove jogos à frente do clube, o ex-lateral foi o principal destaque nas manchetes da Europa em seu primeiro troféu.

➡️ Jogadores do Flamengo são surpreendidos ao vivo com saída de Gabigol

Com um golaço de Gonzalo Plata, o Rubro-Negro voltou a derrotar o Atlético-MG neste domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte, desta vez, por 1 a 0.

- Um feito para Filipe Luís, que assumiu as rédeas do Flamengo em 1º de outubro, há menos de um mês e meio. Seus números são extraordinários. Até dezembro passado, ele era mais um jogador na equipe e substituiu como treinador Tite, ex-comandante da Seleção, com quem o elenco mais caro do Brasil havia perdido a alegria - escreveu o jornal "Marca", da Espanha.

Filipe Luís fez história no futebol espanhol por sua trajetória marcante como atleta, graças às passagens por Deportivo La Coruña e principalmente Atlético de Madrid. Além da publicação do Marca, o ex-lateral foi elogiado no As por tornar o Flamengo uma equipe mais disciplinada defensivamente.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Trajetória de Filipe Luís no Flamengo até o título da Copa do Brasil

Filipe Luís conquistou seu primeiro título como treinador profissional (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Filipe Luís se aposentou da carreira de jogador no final de 2023, após cinco anos com a camisa do Flamengo. Com o sonho de ser treinador, ele começou a nova carreira no Sub-17 do Mais Querido. Na categoria, conquistou o título Carioca em cima do Vasco. No início de 2024, Filipe Luís foi convidado pela CBF para o cargo de coordenador de seleções. Ele, no entanto, recusou.

Com a saída de Mário Jorge para o futebol árabe, ele assumiu o time Sub-20 da base rubro-negra em junho. Na categoria, conquistou o título do Mundial de Clubes, batendo o Olympiacos, da Grécia, no Maracanã.

Com a demissão de Tite no final de setembro, a diretoria do Flamengo optou por uma opção caseira: efetivar o treinador da equipe Sub-20.