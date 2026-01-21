Rayan vira assunto em Flamengo x Vasco: 'Jamais perderia'

O Vasco teve uma oportunidade clara de gol durante o primeiro tempo do confronto contra o Flamengo, desta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O lance aconteceu aos 18 minutos, mas o atacante GB desperdiçou a chance. Determinado cenário fez parte da torcida Cruzmaltina relembrar de Rayan.

O fruto das categorias de base do clube foi vendido recentemente para o Bournemouth, da Inglaterra. O clássico contra o Flamengo é o primeiro jogo do Vasco sem a presença de Rayan. A saída dele, abriu espaço para GB, outro cria da Colina.

Contudo, os primeiros minutos do atacante em campo não foram bem aproveitados. Logo aos 18' do primeiro tempo, GB teve uma chance clara de marcar no clássico, mas desperdiçou a oportunidade. O lance fez os torcedores do Vasco lamentarem a ausência de Rayan. Veja abaixo:

Como foi Flamengo x Vasco?

O clássico carioca aconteceu nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por propostas opostas das equipes. De um lado, o Flamengo buscava manter mais a posse de bola, para assim criar chances de gols. Enquanto isso, o Vasco assustava em contra-ataques.

Na segunda etapa, o cenário do jogo mudou completamente quando o volante Cauan Barros foi expulso aos quatro minutos do retorno. O atleta foi flagrado pela arbitragem acertando a sola da chuteira na panturrilha de Carrascal em um lance sem bola.

Com um jogador a menos, o Vasco foi dominado pelo Flamengo. A equipe Rubro-Negra encurralou a adversária, a limitando a permanecer no campo defensivo durante a maior parte da etapa complementar.

O domínio foi premiado aos 23 minutos, quando Carrascal aproveitou uma sobra de um cruzamento para finalizar de fora da área. O arremate do jogador foi preciso e parou no canto direito do gol de Léo Jardim, que não teve chances de defesa.

A vitória no clássico dá uma sobrevida ao Flamengo no Campeonato Carioca. A equipe, que somava apenas um ponto na competição, alcançou a marca de quatro pontos, e assim, subiu da sexta para a terceira colocação do Grupo B.